80 هزار همیار پلیس در استان ایلام ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رسولی ظهر شنبه در جمع همیاران پلیس ایلام اظهار داشت: همیاران پلیس همواره نقش مهمی در کاهش تلفات جاده ای و تصادفات دارند که باید بیشتر در جامعه این فرهنگ نهادینه شود.

وی بیان داشت: در سال جاری حدود 40 درصد تصادفات در استان ایلاک کاهش یافته است و همیاران پلیس در زمینه نبستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، سرعت و سبقت غیرمجاز تذکرات لازم را به والدین و رانندگان خواهند داد.

وی عنوان کرد: طی شش ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز میزان سوانح رانندگی منجر به فوت در معابر ایلام کاهش یافته و این رویداد مدیون تلاش‌های فرهنگی همکاران در پلیس، آموزش و پرورش ، اصحاب رسانه و ... بوده است که آموزش تمامی دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی با مقررات راهنمایی و رانندگی از دیگر برنامه های در دست اجرای این پلیس است.

این مسئول عنوان کرد: فرهنگ سازي در جامعه و استفاده صحيح از وسايل نقليه به وي‍‍‍‍ژه موتورسيكلت يكي از مهمترين موارد كاهش تصادف در كشور بوده و ساده ترين راه براي كاهش خطرات تهديد كننده جان موتورسواران استفاده از كلاه ايمني براي محافظت از سر او در برابر ضربات ناشي از تصادف است.