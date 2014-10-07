14 کشته و زخمی در حمله پهپاد آمریکایی به وزیرستان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمله اخیر یک پهپاد ارتش آمریکا به ایالت وزیرستان شمالی پاکستان شش کشته بر جا گذاشته است. شبکه داون پاکستان با اعلام این مطلب از شلیک دو موشک به یک ساختمان در منطقه شاوال واقع در این ایالت خبر داد. بر این اساس این حمله هشت زخمی داشته که به مراکز درمانی نزدیک به محل انتقال داده شده اند.

در حالی که هویت قربانیان این حمله مشخص نشده است، گزارش برخی رسانه های محلی از هدف قرار گرفتن خانه "ملا حبیب الله" از سرکردگان طالبان در این حمله حکایت دارد. این حمله که یازدهمین حمله از این دست به وزیرستان شمالی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون به شمار می رود، همزمان با عملیات ارتش پاکستان در این منطقه انجام شده است.

عملیات ارتش پاکستان در مناطق قبیله نشین این کشور که از پانزدهم ژوئن با عنوان "ضرب عذب" آغاز شده تا کنون به کشته شدن بیش از هزار و 200 شبه نظامی در حملات زمینی و هوایی انجامیده است.