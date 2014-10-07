1100 دانشجو در دانشگاه آزاد خورموج تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا چمکوری عصر دوشنبه در جشن دانشجویان جدید الورود دانشگاه آزاد واحد خورموج با اشاره به اینکه تقارن دهه امامت ولایت با شروع سال تحصیلی را به فال نیک می گیریم اظهار داشت: این دانشگاه در سال 81 با دو رشته فعالیت خود را شروع کرد که امروز بعد از گذشت 12 سال منشا خیرات و برکات زیادی بوده است.

علیرضا چمکوری افزود: در حال حاضر هزارو100دانشجو در 35 رشته و در مقاطع کاردانی وکارشناسی پیوسته و ناپیوسته مشغول به تحصیل هستند که در سال جاری 450 دانشجو جدید الورود داشته ایم.

وی ادامه داد:با تلاشهای صورت گرفته برای اولین بار در سطح استان مهندسی برق در رشته کارشناسی ارشد برای این واحد دانشگاهی به تصویب رسید که انشاء الله در بهمن ماه در تکمیل ظرفیت دانشجو می پذیرد.

چمکوری با بیان اینکه 80 هیات عملی و مدرس در این دانشگاه وجود دارد بیان کرد:تاکنون دو هزارو500 دانشجو از این واحد دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند.

وی گفت:با توجه به سابقه فرهنگی شهرستان که زبان زد خاص و عام است دانشگاه آزاد توجه ویژه ای به این مقوله داشته و تاکنون نیز اعتبارات خوبی در این زمینه هزینه شده است.

دانشجویان افسران جبهه فرهنگی هستند

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارشهرستان دشتی نیز با تقدیر از تلاشهای بی وقفه علیرضا چمکوری رئیس دانشگاه درراستای توسعه دانشگاه آزاد اظهار داشت:برگزاری چندین همایش و سیمنار در سطح شهرستان باعث تحولات عظیم در عرصه دانشگاه آزاد شده که جای تقدیر وتشکر دارد.

وی افزایش رشته های تحصیلی و جذب اساتید برجسته را از مهمترین کارهای صورت گرفته در این دانشگاه عنوان کرد و افزود:به حمد الله در حال حاضر با وجود اساتید ودانشجویان دانشگاه به محیط امن و آرامش تبدیل شده است .

حسینی با اشاره به فرمایشات معمار بزرگ انقلاب اسلامی گفت:از دانشگاه به عنوان کارخانه انسان سازی یاد می شود که این موضوع مسئولیت دانشگاه را سنگین تر می کند.

وی تصریح کرد:تقویت ارزشهای دینی و اعتقادی ودست یابی به فناوری نوین به منظور شکوفایی استعدادها در دانشگاه اتفاق و توسعه می یابد.

حسینی با بیان اینکه نقش دانشگاه در توسعه شهرستان بی بدیل است خاطر نشان کرد:دانشگاه آزاد خورموج در سال 81 با تلاشهای فراوان فرماندار اسبق راه اندازی شد وامروز به حمد الله بعد از گذشت 12 سال شاهد اقدامات خوبی در این دانشگاه هستیم.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار از دانشجویان به عنوان افسران جبهه فرهنگی یاد کرد و اظهار داشت:امروزه نقش دانشجو در عرصه های مختلف کشور مهم و بر کسی پوشیده نیست .

دانشجویان تنها به فکر گرفتن مدرک نباشند

امام جمعه خورموج نیز گفت:یکی از ابعاد وجودی امامان ما میزان علم و دانش آنها بود آنها اعلم انساهای همه انسانها هستند .

حجت الاسلام مصلح افزود:یکی از چیزهایی که در تعلیم و تربیت ما نقش بسزایی دارد نظم است ،نظم می تواند ما را در همه مسائل زندگی موفق کند.

وی ادامه داد:ما نباید در دانشگاه تنها به فکر گرفتن مدرک باشیم بلکه باید تلاش کنیم تا در جامعه و اجتماع نقش موثری داشته باشیم.

مصلح با اشاره به اینکه دانشجویان نباید تنها به کتابهای درسی خود اکتفا کنند خواستار تبادل نظر و مباحثه در دانشگاهها شد.

امام جمعه خورموج تصریح کرد: شهرستان دشتی دارای سابقه عالم پروری است و مجتهدین زیادی در این شهرستان بودند که نیاز است این شهرستان احیا شود.

وی اضافه کرد:رشته هایی که در دانشگاه وجود دارد باید بتواند نیازهای جامعه را برطرف کند و بازار کار داشته باشد تا مشکل اشتغال مرتفع گردد.