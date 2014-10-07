اعتبارات مدیریت بحران در اختیار دستگاه متولی آن قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار بعدازظهر سه شنبه در نشست هماهنگی مدیریت بحران استان که با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر اعتبارات مديريت بحران كشور در اختيار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جهموري است، گفت: امیدواریم در بودجه سال 94 اعتبارات مدیریت بحران در اختیار دستگاه متولی آن یعنی وزارت کشور قرار گیرد.

وی با بیان اینکه وقتی مسئولیتی به فردی واگذار می شود باید ابزار و سازکار لازم نیز به آن مسئول داده شود، گفت: متاسفانه به عنوان مدیر استان حتی یک ریال اعتبار برای حوزه مدیریت بحران در اختیار نداریم.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات خوبی در حوزه بحران در مجلس مصوب می شود، گفت: در جایی که نیاز به این اعتبارات داریم باید ماه ها به دنبال دریافت آن باشیم.

وی با اشاره به وقوع سیل سال گذشته در شهرستان نهبندان و خسارت سه روستایاین شهرستان بیان کرد: پس از چند ماه از وقوع حادثه و بعد از چندین بار رفت و آمد به مرکز توانستیم اعتباری برای بازسازی این روستاها دریافت کنیم.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی سویمن استان پهناور کشور است و کلکیسونی از حوادث طبیعی را دارد، افزود: وجود یک دستگاه بالگرد از نیازهای ضروری استان در حوزه مدیریت بحران است که باید توسط هلال احمر پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مدیران استانی باید در پیگیری مسایل استان توانمند عمل کنند، گفت: اگر مدیر در پیگیری مسایل استان جدیت نداشته باشد عزل خواهد شد.

خدمتگزار با اشاره برخی از بیمارستاهای دارای قدمت بالا و دچار فرسودگی هستند، ادامه داد: اختصاص اعتبار برای مقاوم سازی این بیمارستانها در برنامه های مدیریت بحران برای بودجه سال 94 لحاظ شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیش از 450 روستای استان به دلیل خشکسالی ها و کاهش منابع آبی با تانکر آبرسانی می شود، عنوان کرد: باید حداقل های معیشت را برای روستائیان و مرزنشینان استان فراهم کنیم تا از مهاجرت و حاشیه نشینی و آسیبها در این زمینه جلوگیری کنیم.

خدمتگزار خواستار در اختیار قرار دادن امکانات به منظور رسیدگی سریع در زمان حوادث به مدیریت بحران استان شد.