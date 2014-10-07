تاخیر در بهره برداری از خطوط مترو کرج فراتر از حد معمول شده است

به گزارش مهر، کارشناس ویژه شورای عالی فناوری و اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از مترو کرج از روند حفاری تونل ها، نصب تجهیزات و تکمیل خطوط متروی این کلانشهر بازدید کرد.

ارباب در حاشیه بازدید از روند پیشرفت مترو کرج تصریح کرد: تاخیر زمانی در بهره برداری از خطوط و ایستگاه های متروی کرج فراتر از حد معمول است و قطعا مردم نیز با همین نگاه به موضوع می نگرند؛ زیرا کلانشهر دو میلیون نفری کرج به شدت درگیر ترافیک و آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی است و چشم های نگران تنها معطوف به حرکت قطار شهری روی ریل حرکت و بهره برداری است.



وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و مشکلات مالی دولت و همچنین رکورد درآمدی، شهرداریها باید به دنبال استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در داخل و خارج کشور برای تکمیل پروژه مذکور بود و قطعا با روند کنونی، کماکان چشم انداز خوبی پیش روی مردم و مسئولان قرار نمی گیرد.

شهرداری کرج بستر انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مترو را فراهم کند



ارباب با اشاره به موافقت معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری با انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از طریق سیستم بانکی برای تکمیل خط دو قطار شهری کرج و حومه تاکید کرد؛ سازمان قطار شهری و شهرداری کرج هر چه سریع تر بستر قانونی انتشار و فروش اوراق مذکور را مهیا کنند تا با استفاده از منابع مالی جمع آوری شده، بتوان بخشی از روند را رو به جلو حرکت داد.



وی از توسعه حمل و نقل ریلی در کلانشهرها به عنوان یکی از سیاست های اصولی دولت تدبیر و امید یاد کرد و گفت: مترو به عنوان گزینه ای ارزان، مقرون به صرفه، سازگار با طبیعت و قابل توسعه اولویت نخست دولت و مدیریت شهری برای استفاده در کلانشهرها است که متاسفانه در شرایط کنونی کمبود اعتبارات و منابع مالی مانع از عملیاتی سازی آن شده است.