مقاومت اسلامی لبنان مسئولیت انفجار بمب علیه صهیونیستها را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه ای ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت انفجار بمب در نزدیکی گشتی نظامیان رژیم صهیونیستی در ارتفاعات مزارع اشغالی شبعا اعلام کرد: گروه شهید علی حسن حیدر بمبی را در ساعت14:22 بعد ازظهر امروز به وقت محلی در مسیر گشتی اسرائیلی ها در ارتفاعات مزارع شبعا منفجر کرده است.

در این بیانه آمده است: انفجار بمب در مزارع شبعا به زخمی شدن تعدادی از نظامیان رژیم صهیونیستی منجر شده است.

خبرنگار المنار گزارش داد: نزدیک ساعت دو بعد ازظهر به وقت محلی صدای انفجار بزرگی در منطقه مزارع شبعا در نزدیکی السدانه در تپه های شرقی کفرشوبا در مسیر تانکهای اسرائیل شنیده شد که ناشی از انفجار بمب در مسیر یکی از تانکهای این رژیم بود.

یک منبع اسرائیلی از زخمی شدن سه نظامی اسرائیلی بر اثر انفجار تانک در مزارع شبعا خبر داد و سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز به زخمی شدن دو نظامی در این انفجار اعتراف کرد.

المنار از حملات شدید توپخانه ای علیه ارتفاعات شبعا و کفرشوبا و پرواز گسترده پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی خبر داد.

این درحالی است که کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی، حزب الله را عامل انفجار بمب دانست.بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: عملیات خرابکارانه خنثی شده است و ما با قدرت واکنش نشان می دهیم.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز حزب الله و دولت لبنان را مسئول دانست و ادعا کرد: ما حق واکنش در زمان و مکان مناسب برای دفاع از اسرائیل را داریم.

روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد: نظامیانی که در انفجار مزارع شبعا زخمی شده اند از نظامیان ویژه خنثی کننده بمب بوده اند.