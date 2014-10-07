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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۳۴

اخبار امنیتی عراق/

انفجار خودرو بمبگذاری شده در شرق بغداد/آزاد سازی مناطق جدید از داعش

انفجار خودرو بمبگذاری شده در شرق بغداد/آزاد سازی مناطق جدید از داعش

انفجار خودرو بمبگذاری شده در شرق پایتخت عراق و آزاد سازی مناطقی در شمال غرب الرمادی و زمار در نینوا از مهمترین اخبار امنیتی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع عراقی اعلام کردند: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه المشتل در شرق بغداد تعدادی کشته و زخمی شدند. المیادین گزارش داد این انفجار سه کشته و 15 زخمی به جا گذاشته است.

از سوی دیگر منابع عراقی از آزاد سازی روستاهای خرابه عشق و خرابه تبن که از مناطق استراتژیک داعش محسوب می شدند،در ناحیه زمار در نینوا خبر دادند.

به گفته این منابع، نیروهای پیشمرگه حملات داعش را در مناطق جلولاء، امام ویسی و السعدیه در استان دیالی سد کردند.

احمد صداک الدلیمی رئیس پلس الانبار گفت: نیروهای امنیتی طی عملیات نظامی بزرگ، منطقه زنکوره را در شمال غرب الرمادی بازپس گرفتند و آن را به طور کامل پاکسازی کردند.

کد مطلب 2385129

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