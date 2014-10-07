مشارکت شهروندان در مبارزه و جلوگیری از تخلفات صنفی امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش کردار شامگاه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 14 میلیارد ريال تخلفات صنفی در سطح استان شناسایی شد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت های گسترده اداره بازرسی و نظارت در مبارزه و جلوگیری از تخلفات صنفی اظهارداشت: با انجام بیش از 183 هزار مورد گشت و بازرسی از واحدهای صنفی و تجاری، انبارها، سردخانه ها، واحدهای خرده فروشی و غیره در سطح استان گیلان هفت هزار و 763 مورد تخلف شناسایی که پرونده تخلف آنها به ارزش بیش از 14 میلیارد ريال شناسایی و به تعزیرات حکومتی استان تحویل شد.

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از انجام بیش از 35 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی در ماه گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد یک هزار و 402 مورد گزارش مردمی از طریق سامانه 124 به اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسیده است.

وی تصریح کرد: از مجموع گزارش های مردمی و گشت های بازرسی، یک هزار و 394 مورد تخلف صنفی مشاهده شده است که پرونده این تخلفات به ارزش بیش از پنج میلیارد و 500 میلیون ريال به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

درویش کردار بیان داشت: از این میزان تخلفات، تنها 127 مورد تخلف به ارزش بیش از 10 میلیون ريال بوده است.

وی بر لزوم همکاری شهروندان در مبارزه و جلوگیری از تخلفات صنفی تصریح کرد: شهروندان گیلانی در صورت مشاهده هرگونه تخلف مانند گرانفروشی، عدم درج قیمت بر روی کالا، کم فروشی و تقلب، عدم صدور فاکتور فروش، فروش اجباری و غیره می توانند موارد مزبور را به ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا سامانه 124 اطلاع دهند.