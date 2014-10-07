60 برنامه توسط ستاد مردمی غدیر در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم آرزومندان بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه ستاد مردمی غدیر امسال برای سومین سال متوالی در استان تشکیل شده است، اظهارکرد: برنامه های ستاد امسال در 28 موضوع در سطح استان با همکاری مردم و سازمانها برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری بیش از 100 نفر ساعت جلسه با حضور افراد شاخص، فرهنگی و کارشناس برای برنامه ریزی دهه ولایت گفت: تمام عشق و علاقه افرادي كه به ستاد مردمي غدير كمك مي‌كنند براي خوشنودي امامت و خداوند بزرگ است.

وی از نصب سه هزار کتیبه در سطح شهر بیرجند خبر داد و افزود: در گام نخست این ستاد در راستای آذین بندی شهر اقدامات لازم را انجام داده است.

وی با بیان اینکه همزمان با عید غدیر از 700 دانش آموز سادات شهرستان بیرجند تجلیل خواهند شد، ادامه داد: مسابقه نقاشی، دل‌نوشته، شعر ولایی و پژوهش با موضوع شخصیت‌های حاضر در غدیر و نحوه تعامل آن‌ها با حضرت علی‌ (ع) و پیامبر اکرم‌ (ص) نیز برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

وی از برگزاری چهار جشن بزرگ و محوری در سطح استان طی دهه ولایت و امامت خبر داد و بیان داشت: برگزاري مسابقه دوچرخه سواري، رژه تاکسی ها در سطح شهر، عيادت از بيماران، برپايي نمايشگاه محبت علوي با ويزيت رايگان پزشك عمومي و غربالگري كودكان از دیگر برنامه های دهه ولایت در سطح استان است.

مسئول ستاد مردمی غدیر در خراسان جنوبی؛ حجت‌الاسلام فرحزاد، قدوسی‌نیا و مطهری ار از سخنرانان محوری برنامه ها و جشن های دهه ولایت در استان ذکر کرد و افزود: همزمان با 27 مهر ماه نیز همايش شكوه ولايت براي تجليل از برگزيدگان مسابقات برگزار مي‌شود.