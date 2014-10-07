طرح زندگی پایدار در قم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم آغاز به کار طرح زندگی پایدار که برنامه آموزش زوجهاي جوان پیش از ازدواج یا در آغاز ازدواج را در دستور کار قرار میدهد مسئولان استاني و جمعي از زوجهاي جوان بعد از ظهر سهشنبه در فرهنگسراي جوان قم گردهم آمدند.
در این مراسم که با حضور حجت الاسلام علی بنایی معاون سیاسی امنیتی استاندار قم ،حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان قم و تنی چند از مسئولان استانی برگزار شد، طرح آموزش و همگام سازی فرهنگی زوج های جوان در قم آغاز به کار کرد و در صورتی که اجرای آن موفقیت آمیز باشد، در نقاط مختلف کشور شکل اجرایی به خود میگیرد.
دوره آموزشی مهارت آموزی زوج های جوان رد روزهای زوج در فرهنگسراي جوان قم برگزار ميشود و شرکت همه زوجهاي جوان که به تازگی اقدام به ازدواج کردهاند در اين دوره آموزشی اجباري است.
بر اساس برنامه مشخص شده، در این دوره آموزشی 6 ساعته که زوجهای جوان ملزم به شرکت ذر آن هستند مهارتهای ارتباطی و بنیان های روانی زوجین مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد وزارت ورزش و جوانان با اجرای این طرح به دنبال فرهنگ سازی در زمینه ازدواج است.
این در حالی است که روح الله رمضانی معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان قم، از اجباری شدن این طرح آموزشی پیش از دریافت وام ازدواج خبر داده و گفته بود: بر اساس آخرین جلسه با بانکها مقرر شده متقاضیان دریافت وامهای ازدواج در قم در هنگام مراجعه به بانکها باید گواهی گذراندن دورههای آموزشی روانشناسی ازدواج را به همراه داشته باشند و این دورههای آموزشی در قالب یک کارگاه آموزشی 6 ساعته ارائه میشود.
راه اندازی بنیاد خیریه یا زهرا(س) در زمینه تسهیل ازدواج و مرکز ملی آموزش مهارتهای زندگی به نام زندگی به رنگ خدا که آموزش مهارتهای زندگی از منظر اسلام را به صورت پایلوت یک ساله در قم انجام میدهد، از دیگر برنامههای اداره کل ورزش و جوانان و سمنهای مربوطه برای توسعه، تسهیل و فرهنگ سازی ازدواج عنوان شده است.
قم در زمینه ترویج سبک زندگی اسلامی الگویی برای استانهای کشور باشد
جت الاسلام والمسلمین علی بنایی در این مراسم اظهار داشت: مبانی سبک زندگی اسلامی در زمینه ازدواج از اهمیت ویژهای برخوردار است و این مبانی باید در قم مورد توجه و برنامه ریزی باشد.
وی گفت: قم باید در زمینه ترویج سبک زندگی اسلامی الگویی برای استانهای کشور باشد و به عنوان نمونهای موفق در نقاط مختلف فراگیر شود و در این میان ترویج ازدواج آسان مورد توجه جدی قرار گیرد.
معاون استاندار قم افزود: با توجه به افزایش آمار طلاق، باید به فکر فرهنگ سازی برای استحکام پیوند مقدس ازدواج باشیم و کاهش این آمار از مسیر ترویج سبک زندگی اسلامی می گذرد به طوری که آمار کنونی وضعیت ازدواج و طلاق نشانگر این است که در حوزه فرهنگ سازی اسلامی در رفتار خانواده ها نسبت به ازدواج، نیاز به کار بیشتری داریم.
حل بسیاری از مشکلات جامعه با ازدواج ممکن میشود
وی افزود: آموزههای اسلامی و دینی ما بر رواج ازدواج و توسعه فرهنگ افزایش آن تاکید دارند زیرا حل بسیاری از مشکلات امروز اجتماع با ازدواج و گسترش فرهنگ آن ممکن میشود و به همین دلیل، برنامه ریزی در این موضوع تاثیرگذار و مهم است.
حجت الاسلام بنایی عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که در زمینه ازدواج دیده میشود، بالا بودن سطح توقعات زوجین یا خانوادهها در ازدواج است که مانع بزرگی برای افزایش آماری ازدواجهای موفق است و برای این مشکل باید فرهنگ سازی کرد.
وی تصریح کرد: قم نقطه امید جهان اسلام است و باید به شتاب بیشتری به دنبال حرکت به سمت و سوی سبک زندگی اسلامی در جامعه امروز باشیم و در این میان، قم میتواند الگوی اجرای این برنامهها برای کل کشور باشد.
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