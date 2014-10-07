به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ جوانه‌های کاراته قهرمانی کشور بعد از ظهر سه‌شنبه برگزار شد و تیم کاراته پاس قوامین قم موفق شد در دومین دیدار خود از هفته دوم برابر فجرسپاه تهران به پیروزی برسد در حالی که در نخستین مبارزه نیز تیم شهید ستاری قرچک را شکست داده بود.

در این مسابقات که در دو بخش کاتا و کومیته برگزار شد، کاراته کاهای پاس قوامین قم در دومین گام در بخش کومیته به دیدار تیم فجرسپاه تهران رفتند و موفق شدند با پیروزی در 6 وزن و شکست در یک وزن ، در مجموع برنده پیکار باشند.

در این مبارزه، تیم پاس قوامین قم با کسب 6 پیروزی در مجموع 18 بر 3 برابر فجر سپاه تهران به پیروزی رسید و موفقیت های خود را تداوم بخشید.

نماینده قم در نخستین مسابقه بخش کومیته خود به دیدار شهید ستاری قرچک رفت و با حساب 21 بر صفر این تیم را شکست داد ضمن این که تیم کاتای پاس قم نیز در دیدار برابر تیم آکادمی کاراته نوری تهران با نتیجه 10 بر صفر پیروز شد.

تیم پاس قوامین قم که حدود 70 درصد نفرات آن را فرزندان کارکنان نیروهای مسلح استان قم تشکیل می دهد با تیم های فجر سپاه تهران، شهید ستاری قرچک، ایرانجوان هشتگرد و هیئت کاراته استان البرز همگروه است.

نماینده قم در بخش کاتا نیز با تیم‌های آکادمی نوری تهران، باشگاه بارانی تهران و باشگاه خوش زبان تهران در یک گروه قرار دارد و با کسب 2 پیروزی از 2 مسابقه نخست خود صدرنشین است.

امسال علاوه بر تیم پاس قوامین قم تیم‌های آذر خودرو، شهید بیطرفان، صنایع شهاب گازسوز و ققنوس قم در لیگ جوانه‌ها و آینده سازان کشور به نمایندگی از قم حاضر هستند در حالی که فصل قبل ف تیم کاراته شهاب گازسوز قم در فینال مسابقات اینده سازان کشور با پیروزی برابر دیگر نماینده قم یعنی تیم تجهیزات رزمی سامکوه قهرمان کشور شد.

