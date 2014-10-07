50 هزار نفر از کوهنوردان کشور بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صابری عصر سه شنبه در مجمع عمومی هیئت کوهنوردی استان سمنان با اشاره به تعداد کم کوهنوردان گفت: بیش از یک میلیون نفر در این رشته ورزشی در کشور فعالیت دارند.

وی به برنامه های صعود سراسری اشاره کرد و اظهار داشت: استانهای مختلف برنامه های صعودهای سراسری را برگزار می کنند اما دو برنامه صعود سراسری در اواخر مهر و نیز بهمن به مناسبت های هفته تربیت بدنی و سالگرد پیروزی انقلاب در کشور برگزار می شود.

دبیر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران با بیان اینکه برنامه اعزام تیم ملی به رقابتهای یخ نوردی جام جهانی از برنامه های این فدراسیون است که دی ماه انجام می شود، گفت: این رقابتها در کشورهای کره جنوبی، روسیه و ایتالیا انجام و تیم ملی ایران به این رقابتها اعزام می شود.

صابری گفت: برنامه های مربوط به آمادگی تیم ملی برای حضور در این رقابت ها از آذر ماه شروع می شود.

در مجمع عمومی هیئت کونوردی استان سمنان از بین شش نامزد کسب ریاست هیئت این استان که سه تن از آنان انصراف دادند، علیرضا کریم با کسب 13 رای از 17 عضو حاضر در مجمع، به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت کوهنوردی استان انتخاب شد.