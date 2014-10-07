بانوان تیرانداز قم برابر نماینده ماهشهر مغلوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقه تیم هیئت تیراندازی قم برابر ماهشهر در بخش تفنگ بادی که بعد از ظهر سه شنبه برگزار شد، تیم قم با ترکیب فهمیه زند، نرجس کولیوند و فاطمه حسین‌زاده به رقابت پرداخت که در این بخش، زند 372 امتیاز، کولیوند 375 امتیاز و حسین‌زاده 368 امتیاز کسب کردند.

تیم هیئت تیراندازی ماهشهر نیز در این بخش توسط مینو میوری 379 امتیاز، مریم خوش نظر 382 امتیاز و معصومه دشت بزرگی 365 امتیاز کسب کرد و در مجموع امتیازات موفق به شکست نماینده قم در بخش تفنگ بادی شد.

در بخش تپانچه بادی، تیراندازان قم رقابت نزدیکی با تیم هیئت ماهشهر داشتند که ریحانه حیدری 341 امتیاز، سارا واعظی 333 امتیاز و ندا بلوچی 334 امتیاز به دست آوردند و تیم ماهشهر نیز توسط سپیده نوربخش 352 امتیاز، رزیتا نوروزی 363 امتیاز و مریم هرمزی 359 امتیاز کسب کرد تا در این بخش نیز پیروزی با نماینده خوزستان باشد.

این در حالی است که تیم بانوان تیراندازی قم در نخستین هفته این مسابقات موفق شد تیم انقلاب تهران را در دو بخش تفنگ بادی و تپانچه شکست دهد و با توجه به کسب 2 امتیاز از هفته دوم و 6 امتیاز از هفته نخست، هم اکنون در جدول 8 امتیازی است و در میانه جدول ایستاده است.

ترکیب تیراندازان بانوی قم را در مسابقات تفنگ بادی کشور نرجس کولیوند، فهیمه زند، مهسا احمد آبادی، مینا روحیان، فاطمه حسین‌زاده و مطهره رکنی حسین تشکیل می‌دهند تا این تیم 6 نفره به مصاف رقبایی از نقاط مختلف کشور برود.

فاطمه سبحانی، سمانه طیبی، ریحانه حیدری، سارا واعظی، فاطمه زهرا غروی و ندا بلوچی اعضای تیم قم در مسابقات تپانچه بادی قهرمانی کشور هستند.