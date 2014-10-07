اولین نمایشگاه تخصصی محصولات دانش بنیان و صنایع های تک در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در مراسمی با حضور علی اصغر توفیق معاون آموزش، پژوهش و فنآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت،مرتضی روزبه استاندار،مدیران دستگاههای اجرایی و روسای دانشگاهها و فعالان شرکت های دانش بنیان در محل دائمی نمایشگاهای بین المللی قزوین افتتاح شد.

این نمایشگاه با همکاری استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، کانون انحمن های صنفی کارفرمایی، دانشگاههای بین المللی امام خمینی، آزاد اسلامی، علوم پزشکی، شرکت شهرک های صنعتی استان، بانک پاسارگاد شرکت نمایشگاههای بین المللی به مدت چهار روز برپا شده و تا 18 مهرماه دایر است.



خودروهای برقی، خورشیدی، موتورسیکلت برقی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، اختراعات و ابتکارات شرکت های دانش بنیان در زمینه های بهداشتی، سیستم های پیشرفته امنیتی، چرخبال و هواپیمای تولید دانشجویان، در فضایی به وسعت دو هزار مترمربع در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.



هادی نیک فطرت مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین در خصوص اهداف برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: تقویت پیوند دانشگاه و صنعت، بازتعریف اقتصاد دانش بنیان و نقش پر رنگ آن در تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های شاخص استان، جلب توجه صاحبان صنایع به نقش مهم شرکت های دانش بنیان در اقتصاد امروز و تعریف رویکردهای نوین اقتصادی در سطح استان و کشور از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه است.



وی افزود: خوشبختانه دانشگاههای بین المللی امام خمینی، آزاد اسلامی و علوم پزشکی از این نمایشگاه بخوبی استقبال کرده اند و انواع ایده و طرح های خود را در معرض دید عموم قرار داده اند.

نیک فطرت بیان کرد: امیدواریم مدیران صنعتی از فرصت فراهم شده برای بازدید استفاده کنند و با توانمندی جوانان خوش فکر که در شرکت های دانش بنیان فعالیت می کنند آشنا شوند و نیازهای خود را پاسخگو باشند.



نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و محصولات های تک تا 18 مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 15 الی 21 از آن در محل بلوار امام خمینی جنب صدا وسیما بازدید کنند.