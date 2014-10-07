مردم شیراز نیازمند نشاط و شادابی هستند/ مدیرکل ارشاد فارس مورد حمایت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از گذر هنر شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص تاثیر راه اندازی این گذر فرهنگی و هنری در شیراز تاکید کرد: جای این کار در شیراز خالی بود که یک خیابان به پیاده رو و سپس همین مسیر به گذر هنر تبدیل گردد.

وی ادامه داد: برگزاری اینگونه مراسم در شیراز نشاط و شادابی را به همراه دارد که این مهم در روحیه مردم بسیار تاثیر گذار است.

استاندار فارس تاکید کرد: این گذر، محلی است که تمامی هنرمندان آثار و فعالیت های خود را برای تمامی اغشار جامعه به نمایش بگذارند.

احمدی افزود: این کار مدیر کل ارشاد فارس جای تشکر و تقدیر دارد و من به طور کامل از این حرکت و ایجاد گذر هنر حمایت می کنم.

وی با بیان اینکه راه اندازی این گذر تاثیر فراوانی بر گردشگران دارد، گفت: این گذر باید در تمامی طول سال و مناسبت های مختلف ادامه داشته باشد زیرا گردشگران داخلی و خارجی از نزدیک می توانند هنر استان فارس را درک کنند.

استاندار فارس افزود: شیراز دارای پتانسیل های فراوانی در این خصوص است که باید با استفاده از این ظرفیت گردشگران بیشتری را جذب کنیم.

احمدی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص استفاده از مکانهای دیگر شیراز نیز گفت: بافت تاریخی و قدیمی شیراز نیز چنین ظرفیتی را دارد که باید با ساماندهی منطقه ای از این بافت گردشگران را به این بخش از شهر هدایت کرد.

وی تاکید کرد: جذابیت این کار که هنرمندان به طور زنده برنامه ها و هنر های خود را به مردم ارائه می کنند بسیار زیاد است و باید بیشترین استفاده را از این ظرفیت استان فارس داشته باشیم.