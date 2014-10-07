بن مبارک مامور تشکیل دولت جدید یمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، معاونان عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن اعلام کردند احزاب سیاسی روز سه شنبه درباره تصدی نخست وزیری از سوی احمد عوض بن مبارک رئیس دفتر عبدربه منصور هادی به توافق دست یافتند.

العربیه در این زمینه گزارش داد عبدربه منصور هادی رسما رئیس جمهور یمن، احمد عوض بن مبارک را مامور تشکیل دولت جدید یمن در پی توافقی کرد که میان عبدربه منصور هادی و احزاب متعدد از جمله حوثی ها درباره تشکیل دولتی که همه طیف ها را در بربگیرد، به دست آمده بود.

بر اساس گزارش العربیه، بیشتر گروههای سیاسی درباره نخست وزیری بن مبارک اتفاق نظر دارند. بن مبارک از رهبران جنبش الحراک الجنوبی یمن(جدایی طلبان جنوب) به شمار می رود.