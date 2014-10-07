فرقه صفویه زمینه ساز تشکیل مقتدرترین حکومت سده دهم بود

به گزارش خبرنگار مهر، فروغ پارسا عصر سه شنبه در نشست مشترک با نمایندگان زن تشکل های غیر دولتی اردبیل تصریح کرد: اردبیل از جهت تشکیل تشکل ها جزو مناطق متقدم کشور است و نمونه بارز آن را می توان در فرقه صفویه مشاهده کرد.

وی افزود: این فرقه در سده هفتم هجری توسط شیخ صفی الدین اردبیلی پایه گذاری شد و نه تنها در اردبیل بلکه در ترکیه، عراق، قفقاز و مصر پایگاه داشت.

به گفته پارسا اهمیت این فرقه از آن رو است که موجب شده مقتدرترین حکومت سده دهم یا همان حکومت صفویه تشکیل شده و در ایران یک حکومت منسجم ایجاد کند.

وی تصریح کرد: بر اساس شکل گیری حکومت شیعی در اردبیل شاید بتوان گفت خواستگاه جایگاه سیاسی فرهنگی امروز کشور اردبیل است.

رئیس پژوهشکده حکمت معاصر معتقد است تشکل ها به منزله شاخصه توسعه سیاسی یک کشور محسوب می شوند و تعداد آن ها معیاری برای سنجش توسعه یافتگی است.

وی تاکید کرد: بر همین اساس باید نسبت به نقش تاثیر گذار تشکل ها واقف بود و در برنامه ریزی ها از آن غفلت نکرد.