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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۰۹

به فاصله سه روز از حادثه قبلی؛

جاده مشگین شهر بار دیگر قربانی گرفت/ سکوت متولیان ادامه دارد

جاده مشگین شهر بار دیگر قربانی گرفت/ سکوت متولیان ادامه دارد

اردبیل – خبرگزاری مهر: با وقوع یک حادثه دیگر در 20 کیلومتری جاده مشگین شهر یک قربانی دیگر تنها به فاصله سه روز از حادثه قبلی به آمار کشته های این جاده اضافه شد.

به گزارش خبرنگار مهر عصر سه شنبه در اثر تصادف یک دستگاه تیبا با یک دستگاه تراکتور کشاورزی راننده تیبا در دام جان باخت.

در پی این حادثه ماموران امدادی به دلیل شدت برخورد دو خودرو بعد از ساعت ها تنها با کمک ست نجات توانستند راننده بی جان را از داخل بدنه خودرو خارج کنند.

با قربانی این تصادف آمار کشته های این جاده طی دو هفته اخیر به 19 نفر رسیده است و طی ماه  گذشته به طور میانگین روزانه یک نفر در این جاده کشته شده است.

در خصوص حوادث رخ داده مسئولان از اعلام نظر قطعی خودداری می کنند و پس از وقوع هر تصادف قول مساعد بررسی دلایل آن به شهروندان ارائه می شود.

کنترل افزایش روزانه آمار تصادفات یکی از محورهای خطرناک اردبیل البته از سوی  کارشناسان پیشنهاداتی دارد که عملی نمی شود. عمده این پیشنهادات اصلاح نقاط حادثه خیز و تکمیل بزرگراه مشگین شهر است.نآن

کد مطلب 2385168

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