میانگین بیکاری در استان کرمان 7.2 است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی ظهر سه شنبه در نشست تشکل های غیردولتی و نعاونی های فعال زنان استان کرمان به وجود پنج هزار و 370 تعاونی فعال در استان کرمان اشاره کرد و گفت: 25 درصد از اقتصاد کشور در بخش تعاونی ها محقق می شود.

رحمانی با اشاره به اینکه 13 درصد از تعاونی های فعال استان را تعاونی های زنان تشکیل می دهد، اذعان داشت: همچنین 700 تعاونی بانوان فعال در این استان فعالیت دارد که دارای هفت هزار و 400 عضو هستند.

وی یادآور شد: چنانچه 70 درصد اعضاء یک تعاونی را بانوان تشکیل دهند آن تعاونی به عنوان تعاونی بانوان شناخته می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: طی شش ماه نخست سال جاری هشت هزار نفر به 21 مرکز کاریابی این استان مراجعه کرده اند که سه هزار و 500 نفر از مراجعه کنندگان مشغول به کار شده اند.

وی 43 درصد از مراجعان به کاریابی های غیردولتی را بانوان دانست و افزود: 41 درصد افرادی که مشغول به کار شده اند را خانم ها تشکیل می دهند.

رحمانی با اشاره به لزوم مهارت آموزی افراد گفت: از هشت هزار مراجعه کننده به مراکز کاریابی 70 درصد فاقد مهارت های لازم بودند.

این مسئول میانگین بیکاری در استان کرمان را 7.2 ذکر و تصریح کرد: نرخ بیکاری در این استان پایین است.