انتقادها از دخالت نظامی ترکیه در سوریه و عراق بی مورد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ینی شفق، "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه امروز از اردوگاه آوارگان سوری در غازیان تپ دیدار کرد. وی ضمن تبریک عید قربان به آوارگان در مورد بازگشت آرامش به سوریه و بازگشت آنها به خانه هایشان در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.

رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به تحولات اخیر شهر مرزی کوبانی(عین العرب) و نادیده گرفتن نقش کشورش در شکل گیری و تقویت داعش اعلام کرد: گروه تروریستی داعش در سوریه قدرت گرفته است و به نام اسلام انسان ها را می کشند. این وضعیت تنها با بمباران هوایی پایان نمی یابد. وی با اشاره به آرامگاه سلیمان شاه در حلب که جزئی از خاک ترکیه به شمار می رود داعش را تهدید کرد در صورت حمله به این آرامگاه بلافاصله با واکنش ارتش کشورش مواجه خواهد شد.

به گفته اردوغان، ترکیه چشم طمع به خاک هیچ کشوری ندوخته است، اما هر گونه تهدید علیه منافع ملی خود را به شدت پاسخ خواهد داد. وی با بیان اینکه ترکیه با گروه تروریستی داعش مخالف است، کردهای پ ک ک را نیز گروهی تروریستی خواند و گفت: ما خواهان برقراری آرامش در منطقه هستیم.

این مقام ترکیه ای خطاب به کشورهای غربی گفت: تنها از طریق حملات هوایی نمی توانید تروریسم را از بین ببرید. برای این کار باید همکاری ها برای حمله از طریق زمین نیز انجام شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود انتقادها به عملیات نظامی ارتش ترکیه در سوریه و عراق را بی مورد دانست.