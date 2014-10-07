به گزارش خبرگزاری مهر به نفل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مهدی هاشمی در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: رهبر معظم انقلاب بارها درباره مقوله توجه به روستا فرمودهاند که با آبادانی روستاها تمام کشور آباد خواهد شد، از اینرو باید در بحث روستاها کار ویژهای صورت گیرد. از طرف دیگر مجلس تاکنون از وضعیت تخصیصها و واگذاریها اطلاع دقیقی ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آمارها تنها 15 تا 35 درصد از اعتبارات به پروژههای بالای 50 درصد اختصاص یافته است که باید به این موضوع توجه شود. از طرف دیگر مجلس از استراتژی دولت در بخش آب، مسکن و روستاها اطلاعی ندارد.
وی ادامه داد: از طرفی این سوال پیش میآید که چرا با توجه به همه آمادگی مجلس در بحث واگذاری پروژهها به بخش خصوصی این موضوع تعیین تکلیف نمیشود.
هاشمی افزود: در فصل حمل و نقل در شرایط کنونی حدود 4 هزار میلیارد تومان مصوب داریم که تا امروز این پروژهها بیش از 35 درصد اعتبار خود را دریافت نکرده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وضعیت ریلی در شرایط کنونی بلاتکلیف است، افزود: متاسفانه قانون در حوزه ریلی تاکنون اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت موضوع روستاها در کشور گفت: دولت در بحث روستاها باید کار ویژهای صورت دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نفل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مهدی هاشمی در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: رهبر معظم انقلاب بارها درباره مقوله توجه به روستا فرمودهاند که با آبادانی روستاها تمام کشور آباد خواهد شد، از اینرو باید در بحث روستاها کار ویژهای صورت گیرد. از طرف دیگر مجلس تاکنون از وضعیت تخصیصها و واگذاریها اطلاع دقیقی ندارد.
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