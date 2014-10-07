به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه‌شنبه در دیدار با رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون وزیر کار اظهار داشت: پیشگری بر درمان تقدم دارد و باید توجه ویژه‌ای به مقوله پیشگیری شود تا در بخش درمان نیز شاهد کاهش مشکلات باشیم.

وی از پیشگیری به عنوان مهمترین بخش در جامعه هدف بهزیستی یاد کرد و افزود: در بخش پیشگیری برخی از مسائل مربوط به امور معنوی است همچون مسائل مشاوره‌ای و هدایتی و برخی از مسائل نیز مربوط به امور مادی است مانند ژنتیک.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر اینکه برخی از این امور، فضای مدیریت و طراحی ملی را می‌طلبد اضافه کرد: برخی امور نیز نیازمند بومی سازی آن منطبق بر جامعه شناسی و روان شناسی هر جغرافیا است.

وی با اشاره به ناتوانی برخی خانواده‌ها در مدیریت بحران‌ها، ادامه داد: در برخی موارد برخی از زندگی دچار بحران‌هایی می‌شود که باید مدیریت شود و این ناتوانی در مدیریت بحران‌ها باعث آسیب‌هایی همچون طلاق می‌شود.

آيت الله صفايي بوشهري در ادامه، عدم طراحی دانش بنیان برنامه ها را از بزرگ‌ترین مشکلات در عرصه مددرسانی کلان ایران دانست و بیان کرد: طراحی‌هایی که انجام شده بود بر اساس فرهنگ اصیل ایرانی نبوده و با دانش روز مطابقت نداشت.

وی با بیان اینکه این ضعف‌ها سبب شده تا هزینه‌ها در این بخش کارساز نباشد، اذعان داشت: باید در این زمینه آسیب‌شناسی مناسبی صورت بگیرد و برنامه‌ها بر اساس سند چشم انداز دقیق و نقشه راه بسیار فنی در کلان ایران و بومی‌سازی آن در استان‌ها، شهرها و روستاها اجرا شود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر نیازمند سند چشم‌انداز بهسازی فضای زندگی در همه لایه‌ها است، اذعان داشت: باید نقشه راه مناسبی در این زمینه نوشته شودو با تلاش مضاعف به اهداف مورد نظر برسیم.

تدوین شناسنامه آسیب‌های اجتماعی ویژه سالمندان

معاون رفاهی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی سایت گفت‌و‌گوی اجتماعی در کشور خبر داد و گفت: این سایت در راستای ارتباط بیشتر مردم و دولت راه‌اندازی شده است که در استان بوشهر نیز شاهد فعالیت آن هستیم.

احمد میدری از تلاش برای طراحی برنامه‌های رفاه اجتماعی در سطح استان‌ها خبر داد و بیان داشت: استان‌های غرب و جنوب غرب به سبب اینکه در جریان جنگ تحمیلی دچار صدمات مختلفی از جمله آسیب‌های اجتماعی شده‌اند آغازگر اجرای این طرح‌ها هستند.

وی با اشاره اهمیت اجرای این طرح‌ها در سطح استان‌ها و تاثیر آن در تسریع در اجرا خاطرنشان ساخت: در اجرای این طرح‌ها، اسناد ملی در استان‌ها نوشته شده وبرای تصویب به مرکز انتقال می‌یابد.

معاون رفاهی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود 30 تا 40 هزار کودک ناقص الخلقه در سطح کشور، بیان داشت: راه اندازی مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج در کاهش این مشکلات نقشی بسیار مهم و اساسی دارد.

میدری به تشکیل شورای سالمندان در کشور اشاره کرد و افزود: سن سالمندی در حال حاضر از 45 سال به 70 ساله افزایش یافته است و تدوین شناسنامه آسیب‌های اجتماعی ویژه سالمندان در دستور کار بهزیستی است.

جایگزینی طب پیشگیری بر طب نسخه نویسی و درمان

رئیس سازمان بهزیستی کشور از نوسازی طرح‌های آسیب‌های اجتماعی توسط این سازمان خبر داد و بیان داشت: برای اجرای این طرح 300 هزار نفر مشارکت دارند که کار در 80 مولفه در دست اجرا است.

همایون هاشمی با اشاره به هزینه‌های بالای درمان بر لزوم اجرای راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه‌ها تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: جایگزینی طب پیشگیری بر طب نسخه نویسی و درمان از طرح‌های بسیار مهمی است که تاثیر مثبتی در جامعه خواهد داشت.

وی با اشاره به تلاش سازمان بهزیستی در دو حوزه مددکارمحوری و طب پیشگیری، تصریح کرد: تشکیل کمیته فرهنگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای مداخله در کاهش آسیب‌هایی همچون اعتیاد و طلاق حائز اهمیت است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه دوره سالمندی سبب بروز مشکلاتی برای این قشر می‌شود گفت: باید راهکار لازم و اساسی برای پیشگیری از بروز برخی آسیب‌ها و مشکلات برای قشر سالمند به ویژه افرادی که در آستانه بازنشستگی هستند ارائه شود.

وی مقابله جدی با اعتیاد را یک ضرورت عنوان کرد و ادامه داد: آسیب اجتماعی ترور نرم است و دارای آسیب‌های فراوانی است که بر بخش‌های مختلف تاثیر می‌گذارد.