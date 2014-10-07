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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۵۳

واکنش یونیفل به عملیات علیه نظامیان صهیونیستی در شبعا

واکنش یونیفل به عملیات علیه نظامیان صهیونیستی در شبعا

نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان(یونیفل) به عملیات مقاومت اسلامی لبنان علیه نظامیان صهیونیست در مزارع اشغالی شبعا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، دفتر رسانه ای نیروهای بین المللی حافظ صلح در لبنان موسوم به یونیفل با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در ساعت 14:30 بعد از ظهر امروز به وقت محلی لبنان ارتش اسرائیل از زخمی شدن دو نظامی خود در یک مرکز اسرائیلی در منطقه شبعا در نتیجه انفجار بمب خبر داد و ارتش اسرائیل اقدام به گلوله باران توپخانه ای اطراف منطقه کفرشوبا کرد.

در این بیانیه آمده است: به محض دریافت این اطلاعات یونیفل با هر دو طرف تماس گرفت و آنها را به خویشتنداری و همکاری با یونیفل برای کاستن از تنش دعوت کرد.یونیفل تحقیقاتی را درباره ابعاد حادثه آغاز کرده است.

کد مطلب 2385176

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