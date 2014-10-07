تقاضای نمایندگان برای بازنگری در قیمت محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ناصر صالحی‌نسب در نشست مشترک مجلس و دولت با بیان اینکه سهم کشاورزی از بودجه عمومی کمتر از 4.5 درصد است، گفت: این موضوع و بی‌توجهی به این حوزه خلاف تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب است. از طرف دیگر نمایندگان تقاضای جدی برای بازنگری در قیمت محصولات کشاورزی به ویژه گندم را دارند.



نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس نهم ادامه داد: تورم کشور در حد 25 درصد بوده اما افزایش قیمت پایه محصولات کشاورزی کمتر از 10 درصد بوده است، همچنین دکتر روحانی در اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی برای گسترش بازار این حوزه دستور صریح و قاطع داده است.



وی با اشاره به وضعیت نامناسب در بخش لبنیات افزود: این حوزه تنها به سود کارخانجات و دلالان است و این درحالی است که تولیدکنندگان از این فعالیت سودی نمی‌برند. از طرف دیگر دولت با توجه به وضعیت بحرانی آب و سیاست‌های نادرست در سدسازی مفرط و انتقال آب باید در بودجه 94 اعتبارات مناسبی را برای این حوزه به ویژه اجرای سیستم‌های نوین آبیاری اختصاص دهد.



نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: دولت باید به بحث بیمه محصولات کشاورزی، تدوین سند ملی کشاورزی و سند ملی آب، ارسال لایحه احیای منابع خاکی و آبی، صدور کارت سوخت برای کشاورزان توجه کند.

