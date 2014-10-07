آب سلاح استراتژیک داعش در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، یک رسانه آمریکایی به حقه های کثیف داعش اشاره کرد.

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد: افراد مسلح وابسته به گروهک داعش در مناطق تحت تسلط خود از سلاح آب به طور فزاینده ای استفاده می کنند.

این رسانه آمریکایی افزود: داعشی اقدام به قطع آب روستاهایی که مردم علیه آنها مقاومت می کنند کرده اند.آنها به دنبال تسلط بر زیرساختهای آبی در عراق هستند.حملات هوایی علیه مراکز وابسته به گروهک داعش در نزدیکی سدهای موصل و حدیثه انجام شده است، اما گروههای افراطی همچنان به تهدید این زیرساختها ادامه می دهند.

واشنگتن پست نوشت: افراطی های سنی به دنبال غلبه بر سدها برای بنای دولت فعلی خود هستند.سدها کلید اصلی آبیاری مزارع و تولید برق عراقی هاست.داعش خیلی زیرکانه اقدام به کوچ دادن مردم از مراکز اطراف سد یا محروم کردن آنها از آب است.