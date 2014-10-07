ژنرال آلن پنج شنبه به ترکیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، ژنرال "جان آلن" که به عنوان فرمانده ائتلاف بین المللی علیه تروریست های داعش معرفی شده در روزهای نهم و دهم اکتبر (هفدهم و هجدهم مهر) به ترکیه سفر می کند. "جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آلن به همراه مک گورک معاون وزیر خارجه برای رایزنی در مورد نبرد با داعش راهی آنکارا می شود.

بر این اساس این دو مقام آمریکایی قصد دارند علاوه بر ترکیه به شمار دیگری از کشورهای منطقه رفته و طی دیدار با مقامات این کشورها در مورد راه های همکاری اعضای ائتلاف بین المللی ضدداعش گفتگو کنند. طی روزهای اخیر مقامات ترکیه با انتقاد از نحوه مقابله غرب با تروریست های داعش اعلام کرده اند حمله هوایی برای نابود کردن داعش کافی نبوده و کشورهای ائتلاف باید به فکر حمله زمینی باشند.

ائتلاف علیه داعش با تلاش آمریکا و حضور بیش از 10 کشور اروپایی و عربی با هدف مقابله با اقدامات داعش در عراق و سوریه تشکیل شده است. این در حالی است که روسیه، چین، و سوریه با نحوه عملکرد این ائتلاف مخالف بوده و مجوز شورای امنیت را شرط لازم برای اقدامات آن می دانند.