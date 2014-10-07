به گزارش خبرنگار مهر، پيام معتمد عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ساخت و توسعه فاز 13 پارس جنوبی اظهار داشت: جکت چهارم این فاز امروز بارگیری شده است و پس از مهار بندی ظرف چند روز آینده به سمت موقعیت مورد نظر منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به وزن یک هزار و 995 تنی این سازه دریایی، اضافه کرد: جكت چهارم طرح گازي فاز 13 پارس جنوبي دارای 72 متر ارتفاع است که در جزیره صدرا و با تلاش متخصصان داخلی این شرکت ساخته شده است.

سرپرست طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي اضافه کرد: این جکت امروز بر روی شناور مخصوص حمل این سازه‌های سنگین بارگیری شده است و تا پنج روز آینده مهاربندی خواهد شد و آماده ارسال می‌شود.

نصب سه جكت طرح توسعه فاز 13

وی با اشاره به نصب سه جكت طرح توسعه فاز 13 در موقعيت هاي A ،‌B و D، تصریح کرد: عملیات حفاری با اختصاص سه دكل پيشرفته در سه موقعيت مطابق با برنامه ادامه دارد.

معتمد از پایان عملیات حفاری در موقعیت A در آینده نزدیک خبر داد و بیان داشت: طرح توسعه فاز 13 براساس حفاري 38 حلقه چاه توليدي طراحي شده است.

سرپرست طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي تاکید کرد: دكل CPOE9 به منظور ادامه عمليات بدون وقفه حفاري دريايي به زودي برای حفاري 11 حلقه چاه باقيمانده روي جكت چهارم فاز 13 مستقر می‌شود.