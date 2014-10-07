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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۲۱

معتمد خبر داد:

آخرين جكت طرح هاي جديد پارس جنوبي به آب‌هاي خليج فارس رفت

آخرين جكت طرح هاي جديد پارس جنوبي به آب‌هاي خليج فارس رفت

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي گفت: آخرين جكت طرح هاي جديد پارس جنوبي به آبهاي خليج فارس رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پيام معتمد عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ساخت و توسعه فاز 13 پارس جنوبی اظهار داشت: جکت چهارم این فاز امروز بارگیری شده است و پس از مهار بندی ظرف چند روز آینده به سمت موقعیت مورد نظر منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به وزن یک هزار و 995 تنی این سازه دریایی، اضافه کرد: جكت چهارم طرح گازي فاز 13 پارس جنوبي دارای 72 متر ارتفاع است که در جزیره صدرا و با تلاش متخصصان داخلی این شرکت ساخته شده است.

سرپرست طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي اضافه کرد: این جکت امروز بر روی شناور مخصوص حمل این سازه‌های سنگین بارگیری شده است و تا پنج روز آینده مهاربندی خواهد شد و آماده ارسال می‌شود.

نصب سه جكت طرح توسعه فاز 13

وی با اشاره به نصب سه جكت طرح توسعه فاز 13 در موقعيت هاي A ،‌B و D، تصریح کرد: عملیات حفاری با اختصاص سه دكل پيشرفته در سه موقعيت مطابق با برنامه ادامه دارد.

معتمد از پایان عملیات حفاری در موقعیت A در آینده نزدیک خبر داد و بیان داشت: طرح توسعه فاز 13 براساس حفاري 38 حلقه چاه توليدي طراحي شده است.

سرپرست طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي تاکید کرد: دكل CPOE9 به منظور ادامه عمليات بدون وقفه حفاري دريايي به زودي برای حفاري 11 حلقه چاه باقيمانده روي جكت چهارم فاز 13 مستقر می‌شود.

کد مطلب 2385188

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