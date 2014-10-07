24 هزار دانش آموز لرستانی به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سه ماهه آینده 24 هزار دانش آموز استان لرستان به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند.

وی با اشاره به اعزام اولین گروه از دانش آموزان لرستانی به اردوهای راهیان نور عنوان کرد: در اولین گروه 400 دانش آموز استان لرستان به این اردوها اعزام شدند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان بیان داشت: دانش آموزان دوره متوسطه استان لرستان به این اردوها اعزام می شوند.

سرهنگ پازدار به تعداد کاروانهای راهیان نور دانش آموزی استان اشاره کرد و گفت: در مجموع 36 کاروان دانش آموزی به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه هر کدام از این کاروانها در قالب 400 دانش آموز به مناطق جنگی کشور اعزام می شوند گفت: اردوهای راهیان نور استان به مناطق جنگی جنوب و غرب کشور اعزام می شوند.