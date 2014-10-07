حضور گردشگران خارجی در گیلان 3درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات صنعت گردشگری گیلان افزود: ورود گردشگران داخلی به استان نیز از ابتدای امسال تاکنون 11 درصد افزایش نشان می دهد.

وی با تاکید بر اینکه گیلان بیش از این می تواند در جذب گردشگر موفق باشد، اظهارداشت: این استان شمالی از قطب های مهم گردشگری کشور است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: یکی از راهکارهای افزایش سهم بخش گردشگری در اقتصاد استان فراهم کردن زیر ساخت های گردشگری است.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری 16 واحد گردشگری در استان موفق شدند موافقت اصولی قطعی دریافت کنند.

علیزاده تصریح کرد: از این تعداد چهار هتل، یک هتل آپارتمان، سه مجتمع خدمات اقامتی، رفاهی و تفریحی، یک مهمانپذیر، چهار واحد پذیرایی بین راهی و سفر خانه سنتی و سه مسافر کاشانه بوده است.

وی اذعان داشت: برای ایجاد واحدهای اقامتی و پذیرایی نیازمند عزم جدی تر در استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: سرمایه گذاری ارائه خدمات مناسب برای پاسخگویی به انتظارات گردشگران داخلی و خارجی در استان امری ضروری است.

وی افزود: سند گردشگری سندی فرا بخشی است بنابراین باید تمام دستگاه های اجرایی در کنار هم قرار گیرند و بستر نظام بروکراسی اداری را حاکم تا سرمایه گذاران با طیب خاطر وارد استان گیلان شوند.

علیزاده اذعان داشت: ایجاد هتل های چهار و پنج ستاره و همینطور احداث مرکز همایش ها و مرکز نمایشگاهی می تواند به موضوعات گردشگری کمک و رشد گردشگری را در جامعه باعث شود.

وی افزود: از مجموع 16 واحد گردشگری 10 واحد در نیمه نخست سال جاری افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: برای توسعه گردشگری استان باید سرمایه گذاری داخلی و خارجی جذب و مشارکت جدی داشته باشند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری باید انگیزه سازی و فرصت سازی شود، اظهارداشت: توسعه این صنعت نیازمند حمایت جدی همه مسئولان است.

علیزاده اقتصاد کشور را اقتصاد بانک محور دانست و افزود: سیستم بانکی باید به بخش گردشگری توجه ویژه ای داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نظام اداری کاذب و موانع قانونی سازمانی موجب خلل سرمایه گذاری صنعت گردشگری می شود، گفت: برای رفع این مشکلات دولت مرکز خدمات سرمایه گذاری و پنجره واحد را طرح ریزی کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان یادآورشد: مرکز خدمات سرمایه گذاری و پنجره واحد ظرفیتی هستند که سرمایه گذار تمرکز تصمیم گیری را در یک نقطه داشته تا درگیر نظام بروکراسی کاذب اداری نشود.