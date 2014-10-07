نیروی انتظامی نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی شامگاه سه شنبه در جلسه نیروی انتظامی شهرستان رشت ضمن تبریک عید قربان و گراميداشت هفته نيروي انتظامي با اشاره به اینکه امنیت پایه قوام و دوام یک جامعه و پیش شرط توسعه و پیشرفت در تمامی عرصه هاست، افزود: دو مولفه اعتماد مردم و مشارکت مردم در موفقیت های نیروی انتظامی بسیار موثر است.

وی همچنین با بیان اینکه نيروي انتظامي امروز متدين ترين، با ايمان ترين و كار آمدترين نيرو است، اظهارداشت: امنیت جامعه مرهون تلاش و زحمات نیروی انتظامی است.

فرماندار رشت گفت: نيروي هاي مسلح از ميان مردم بر خواسته و با اعتقاد و ايمان به خداوند متعال در مسير آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي گام برمي دارند.

وی افزود: تلاش هاي نيروهاي مسلح در كشور و استان به منظور برقراري نظم و امنيت شايسته تقدير است.

مهدوی با تصریح اینکه عزت و اقتدار نظام در پرتو ايمان، ولايتمداري و تبعيت از رهبري حاصل شده است بر ضرورت صیانت از دستاورهای انقلاب و نظام در جامعه تاکید کرد.

وی اذعان داشت: نظم و امنيت پايدار در جامعه با وجود نيروهاي نظامي و انتظامي مقتدر و كارآمد ميسر مي شود.

فرماندار شهرستان رشت گفت: هفته نيروي انتظامي فرصتي است تا اين نيرو ضمن افزايش آگاهي مردم تلاش ها و خدمات خود در زمينه هاي مختلف را هر چه بيشتر در جامعه مطرح كند.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی مظهر اقتدار نظام و برقرار کننده امنیت اجتماعی با مشارکت همه شهروندان در جامعه است.

مهدوی افزود: هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنم برای تجلیل از بزرگ مردانی جان بر کفی که بدون شک کار و تلاش خستگی ناپذیر و ایثار بی وقفه آنان زمینه ساز استقرار سلامت اجتماعی و امنیت جامعه اسلامی است.

وی بیان داشت: فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی فرصتی مناسب برای معرفی بیشتر خدمات این نیرو به مردم و تنویر افکار عمومی است.

فرماندار رشت اظهارداشت: با توجه به مسئولیت خطیر نیروی انتظامی که در ساعات مختلف شبانه روز و حتی در ایام تعطیل مشغول خدمت رسانی به جامعه هستند تکریم و تجلیل از این عزیزان وظیفه همگانی است.

وی اذعان داشت: یکی از اهداف مهم ناجا ارتقا فرهنگ عمومی برای کاهش آسیب های اجتماعی و ارتباط منسجم با مردم مبتنی بر تعالیم قرآنی است و میزان مشارکت مردم می تواند ضریب امنیت عمومی جامعه را افزایش دهد.