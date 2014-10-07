به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی پس از پایان نشست مشترک مجلس و دولت در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور گفت: در اینجا از دکتر روحانی و اعضای هیات دولت که دعوت مجلس را برای حضور در این نشست پذیرفتند، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به این نشست گفت: جلسه امروز بسیار خوب و مطلوب بود و در آن تعدادی از روسای کمیسیون‌های مجلس نظرات خود را درخصوص بهبود شرایط مطرح کردند و رئیس جمهور و برخی از اعضای هیات دولت نیز درباره شرایط اقتصادی کشور و اقدامات مثبت صورت گرفته برای بهبود شرایط توضیحاتی را بیان کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه یک هم‌نظری میان دولت و مجلس برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد که قطعاً این موضوع باید در لایحه بودجه 94 و برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر با همفکری باید مسیر اقتصادی کشور را به صورتی تعیین کنیم که مشکل بیکاری و تورم وضع بهتری پیدا کنند و فکر می‌کنم که اگر این مسیر درست طی شود، شرایط اقتصادی کشور را می‌توان کاملا متحول کرد.

وی افزود: در نشست امروز همچنین درباره سفر اخیر رئیس جمهور به نیویورک و مذاکرات هسته‌ای بحث شد. همچنین مسائل منطقه‌ای دارای اهمیت بالایی است که این موضوعات باید مورد توجه دولت و مجلس باشد.

رئیس نهاد قانونگذاری برگزاری جلسات مشترک میان مجلس و دولت را مفید دانست و گفت: قطعاً باید از نگاه‌ها و نتایج این جلسه در پیش‌برد اهداف کشور به ویژه تصویب بودجه سال آینده استفاده کنیم.

همچنین دکتر حسن روحانی در این نشست خبری با بیان اینکه همواره دیدار با نمایندگان مجلس برای ما مغتنم است، تصریح کرد: در این نشست دولت مسائلی را که فکر می‌کند به‌عنوان مسائل مهم و برنامه آینده است، مطرح می‌کند و نمایندگان نیز نکاتی را که مورد نظرشان است، بیان می‌کنند تا اعضای هیات دولت از این موارد مطلع باشند.

رئیس‌جمهور کشورمان ادامه داد: خوشبختانه در مسائل اقتصادی به یک نقطه ثبات و امید رسیده‌ایم و برای آینده و حل مشکلات اقتصادی کاملا امیدواریم. البته مسائل اقتصادی پیچیده و زیاد هستند اما در یک‌سال گذشته خوشبختانه قدم‌های خوبی برای مهار رشد تورم و خروج از رکود برداشته‌ایم. البته اشتغال پیش‌رو است که باید با رونق در تولید این مشکل را نیز حل کنیم.

وی ادامه داد: ما در طول یک‌سال گذشته با مجلس درباره بودجه سال 93 و برخی موارد دیگر همفکری داشتیم و لازم است برای بودجه سال آینده کل کشور و برنامه ششم توسعه با یکدیگر تعامل فکری داشته باشیم و مسائل را با یکدیگر به پیش ببریم.

دکتر روحانی با بیان اینکه مسائل منطقه‌ای و ناامنی‌های منطقه یکی از محورهای شور و مشورت دولت و مجلس بوده و هست، افزود: خوشبختانه ایران کشور باثبات منطقه است و همیشه ایران به کشورهای منطقه به ویژه عراق، سوریه، لبنان و افغانستان یاری رسانده است و انشالله به کمک‌های خود ادامه می‌دهیم تا منطقه باثبات شود.

رئیس دولت یازدهم گفت: در مسائل مذاکرات هسته‌ای ایران هم‌اکنون در حال مذاکره است و قطعاً جمهوری اسلامی در چارچوب یک منطق حرکت می‌کند و امروز شاهدیم که جهان این منطق را قبول دارد و اکثر کشورهای جهان قبول دارند که تحریم‌ها علیه ایران یک رفتار ظالمانه است و فعالیت‌های صلح‌آمیز جمهوری اسلامی تحت نظر آژانس است. در این رابطه باید گفت که در بخشی از مسائل با 1+5 به تفاهم و توافق رسیده‌ایم و بخشی باقی مانده که باید گفت‌وگوها ادامه پیدا کند.

دکتر روحانی با بیان اینکه در برخی مسائل ملی و کشوری باید دارای نظر واحد باشیم، بیان کرد: خوشبختانه امشب ما این موضوع را در بیانات دکتر لاریجانی رئیس مجلس و نمایندگان احساس کردیم و خوشبختانه در حل معضلات کشور همفکر هستیم. از طرف دیگر در مسائل سیاست خارجی داشتن صدای واحد بسیار دارای اهمیت است و انشالله اینچنین خواهد بود.

رئیس قوه مجریه افزود: همواره جلسات مشترک مجلس و دولت مفید خواهد بود زیرا افکار به هم نزدیک‌تر شده و برنامه‌ها هماهنگ‌تر می‌شوند و انشالله نشست امشب هم این آثار را داشته و این جلسات برای همفکری و هماهنگی بیشتر باز هم ادامه پیدا کند.