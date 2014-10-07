به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازر پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدباقر نوبخت در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: خوشبختانه بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و اکنون بودجه در مراحل تهیه و تنظیم است و انشالله مانند سال گذشته در موعد مقرر و مهلت قانونی به مجلس تقدیم خواهد شد.



معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: بودجه سال آینده کل کشور با دو اصلاح همراه است، کلیه تبصره‌های تکراری از لایحه حذف شده است و همچنین در ارتباط با نوع و شیوه بودجه‌ریزی به روش عملیاتی مطابق با بندهای 31 و 32 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری خدمت نمایندگان تقدیر خواهد شد.