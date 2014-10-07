به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازر پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدباقر نوبخت در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: خوشبختانه بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و اکنون بودجه در مراحل تهیه و تنظیم است و انشالله مانند سال گذشته در موعد مقرر و مهلت قانونی به مجلس تقدیم خواهد شد.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: بودجه سال آینده کل کشور با دو اصلاح همراه است، کلیه تبصرههای تکراری از لایحه حذف شده است و همچنین در ارتباط با نوع و شیوه بودجهریزی به روش عملیاتی مطابق با بندهای 31 و 32 سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری خدمت نمایندگان تقدیر خواهد شد.
نوبخت در نشست مشترک مجلس و دولت:
برنامه ششم در موعد مقرر به مجلس تقدیم میشود /دو اصلاح در بودجه سال آینده
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: با توجه به اینکه سال آینده سال آخر اجرای برنامه پنجم توسعه است و براساس قانون برنامه و بودجه، برنامه ششم میبایست 6 ماه قبل از اتمام برنامه پنجم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، برنامه ششم با رویکرد اقتصاد مقاومتی و توازن منطقهای در موعد مقرر به مجلس تقدیم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازر پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدباقر نوبخت در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: خوشبختانه بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و اکنون بودجه در مراحل تهیه و تنظیم است و انشالله مانند سال گذشته در موعد مقرر و مهلت قانونی به مجلس تقدیم خواهد شد.
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