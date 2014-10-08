پیکر شهید علی اصغر فریدی در پیشوا تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته و با حضور حجت الاسلام رحمتی نیا امام جمعه، مسئولان و مدیران اجرایی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم متدین و انقلابی پیشوا، پیکر پاک و مطهر شهید علی اصغر فریدی تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.

مردم شهرستان پیشوا پیکر این شهید گرانقدر را از مقابل مسجد امام خمینی(ره) تا آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) پیشوا تشییع و با سر دادن شعارهایی نظیر حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، شهید علی اصغر فریدی را بدرقه کردند.

سرهنگ حسن درویشی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: حضور شهدا در شهرستان و عطر آگین شدن عطر شهادت در فضای جامعه قطعا برکات و آثار ارزشمندی را برای همه مسئولان و مردم به همراه خواهد داشت.

فرمانده سپاه پیشوا افزود: شهیدان با تقدیم بهترین سرمایه خود یعنی جانشان در راه انقلاب اسلامی و آرمان های بلند امام راحل نشان دادند که از هیچ کوششی برای دفاع از اسلام و آموزه های دینی کوتاهی نخواهند کرد و اجازه نمی دهند خللی به نظام اسلامی وارد شود.

وی ادامه داد: خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی، وظیفه همه مردم و مسئولان را سخت و دشوار می سازد و به همه ما یادآور می شود که برای حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی چه سرمایه های در کشور از میان ما رفتند.

شهید اصغر فریدی برادر شهید حسن فریدی می باشد که در سال ۶۶ در بمباران پارچین به درجه رفیع شهادت رسیده است.