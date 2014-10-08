کشف سند تاریخی در دیوار موزه ذوالفقاری و مردان نمکی

به گزارش خبرگزاری مهر، پرستو قاسمی اندرود، افزود: این سند با ارزش، مبایعه نامه ای از عهد کریم خان زند به سال 1180 هـ ق است که طی مرمت دیوارهای بنای ذوالفقاری کشف و بعد از مرمت و بازخوانی در موزه باستان شناسی و مردان نمکی در عمادت ذوالفقاری زنجان درمعرض دید عموم علاقمندان قرار گرفت.

قاسمی، کارشناس ارشد باستان شناسی و مسئول این موزه که مطالعه و بازخوانی این سند ارزشمند را بر عهده داشت، تصریح کرد: در این سند، خریدار "شاه ذوالفقار خانا" از حاکمان زنجان و فروشندگان جمعی از مالکان ولایات خمسه هستند.

وی اشاره کرد: این سند طوماری با مرکب مشکی بر روی کاغذ کاهی رنگ در ابعاد 32×122 سانتی متر با خط نسخ و نستعلیق تنظیم و کتابت شده است و از جمله اسناد شرعی و عقود قطعی است که بعد از مطالعه به شماره 902 در فهرست اموال منقول تاریخی فرهنگی به ثبت رسیده است.

قاسمی با بیان اینکه، بایع این املاک محمود بیک ،زین العابدین و کربلایی خسرو از ولدان مرحوم حاج باقر قمچقای الاصل ساکن زنجان هستند که گویا از ملاکان خمسه بوده اند و زمین های پدری خود را که فهرست آن در سند موجود است به شاه ذوالفقار خانا فروخته اند، تصریح کرد: "ذوالفقار خانا افشار" از حاکمان و سرداران عهد کریم خان زند بوده که به واسطه نفوذ و قدرت و تمول خود داعیه سلطنت داشته است.

مسئول موزه باستانشناسی مردانمکی زنجان با اشاره به اینکه؛ کریم خان در سال 1176 هـ ق حکومت زنجان را به وی واگذار کرد متذکر شد: در هامش سند 14 نفر مهر تایید بر اصل بودن سند زده اند و این مهرها با خط نستعلیق، نسخ و ثلث هستند.