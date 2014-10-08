بانک مرکزی: تبلیغات رفع سوءاثر چک غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: در حالی که کرارا" اطلاع رسانی شفاف در خصوص راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص صورت گرفته است اما مشاهده میگردد برخی رسانهها کماکان با تبلیغات غیرقانونی در خصوص روشهاي رفع سوء اثر چک، زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم ميآورند.
بانک مرکزی به اطلاع میرساند، اینگونه فعالیتهای غیرقانونی مورد تایید اين بانک نیست و هموطنان به منظور خنثي نمودن سوء استفاده افراد متقلب و متخلف و همچنين پیشگیری از ارتکاب جرائم احتمالی از جمله کلاهبرداری، میتوانند با استفاده از "راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص" مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک در زيربخش "دسترسي سريع، راهنماي رفع سوء اثر از سوابق چکهاي برگشتي" طبق قوانین و مقررات نسبت به رفع سوء اثر از چک هاي برگشتي خود اقدام کنند.
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