عمر مفید ساختمان در ایران کمتر از 40 سال است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی موذن در دوازدهمین همایش روز بتن با بیان اینکه عمر ساختمان‌ها در کشورما کمتر از 40 سال است، گفت: صنعت ساختمان سازی هزینه زیادی را بابت شرایط نامناسب نگهداری بتن و روش های نادرست بتن ریزی متحمل می شود به دلیل اینکه بتن ریزی کار ساده ای نیست و یک کارگر ساده نمی تواند آن را انجام دهد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در ساخت و سازهای زیادی این اتفاق می‌افتد، بیان کرد: نقش کاردان‌‎های فنی در ساخت و ساز زیاد نیست و حتی بدون حضور آنها ساختمان سازی در حال انجام است به همین جهت مشکلات ساختمان سازی تبدیل به دغدغه شده است.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان با اشاره به اینکه ساخت و ساز در حوزه اجرا مشکل دارد، اظهار داشت: ما تمام تاییدیه‌های علمی مربوط به صنعت ساختمان را طی کردیم اما هنوز در اجرا با مشکل مواجه‌ایم به همین جهت عمر ساختمان‌های ما بسیار کمتر از دیگر کشورها است.

موذن با تاکید بر اینکه امروز دغدغه ما این است که چرا ساختمان‌ها مهندس محور هستند، بیان کرد: تمامی مراحل ساخت و ساز برعهده مهندسان است و از سایر بخش ها و عناصر استفاده نمی کنیم. برای صنعت ساختمان سازی به سه گروه مهندسان، کاردان های فنی و معماران تجربی گواهی اشتغال داده شده است اما فقط از مهندسان استفاده می شود.

وی افزود: در اجرای ناصحیح ساختمان‌ها زیان های زیادی را متحمل می شویم و سرمایه‌های ملی با کاهش عمر ساختمان‌ها از بین می رود ضمن آنکه خطراتی هم برای جان و مال مردم به وجود می آید.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان با اشاره به اینکه امروزه شاهدیم که نگاه بخشی به ساخت و ساز وجود دارد، اظهار داشت: تا زنجیره ساخت و ساز شکل نگیرد، ساختمان سازی خوبی در کشور اتفاق نمی‌افتد زیرا صنعت ساختمان سازی یک خط تولید است و هرکسی باید نقش خود را ایفا کند.

موذن با تاکید بر اینکه امروزه نقش های مختلف در صنعت ساختمان سازی تربیت شده است اما بکار گرفته نمی شود، گفت: بیش از 80 درصد از مساحت کشور در معرض خطر زلزله قرار دارد اما هنوز اقدام مناسبی برای اجرای صحیح ساختمان سازی انجام نگرفته است.