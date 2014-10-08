جنگ نرم تلاش دشمن برای فراموشی ناکامی های خود در دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر عباسقلی زاده چهارشنبه در اختتامیه نمایشگاه فرهنگی رزمی فاطمیون تبریز یادآوری دوران دفاع مقدس را با توجه به هدف و تلاش دشمن از جنگ نرم برای فراموشی آن دوران ضروری برشمرد و گفت: دوران هشت سال دفاع مقس، عرصه ناکام ماندن تمام محاسبات دشمنان ایران بود چرا که با وجود حمایت همه جانبه امکاناتی، تجهیزاتی و اطلاعاتی آنها از عراق برای مقابله با انقلاب نوظهور اسلامی، ملت ایران در کنار نیروهای مسلح، عظمت خود را با ایستادگی در برابر دنیا به نمایش گذاشتند.

وی یادآوری این ایثار و ایستادگی دوران دفاع مقدس را بهانه ای برای جلوگیری از فراموشی چنین ارزش های مهم و مقدسی عنوان و تصریح کرد: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص، متاسفانه برخی مسئولان در خصوص ایجاد موزه دفاع مقدس مختص شهدا و نمایش صحنه های آن دوران قصور می کنند که انتظار داریم در شهر اولین ها، موزه ای هم در شان رزمندگان 31 عاشورا این شهر برای انتقال فرهنگ آن دوران به آیندگان ایجاد شود.

رئیس کمیته اجرایی نمایشگاه فرهنگی رزمی فاطمیون در پایان نهادینه شدن فرهنگ عاشورایی شهدا و رزمندگان را راهکار مواجهه با ناهنجاری ها فرهنگی فعلی کشور دانست و تصریح کرد: متولیان فرهنگی نباید به بهانه نبود امکانات از این موضوع شانه خالی کنند چرا که در دفاع مقدس دیدیم که امکانات و تجهیزات کم مانع از انجام تکلیف و رشد و تعالی نشد و شهدا و رزمندگاه با تاسی از فرهنگ سیدالشهدایی عاشورا صحنه های ماندگاری را در تاریخ رقم زدند.