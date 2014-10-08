سرمايه گذاري شركت پالايش نفت بندرعباس در افزايش توان ايمني

به گزارش خبرنگار مهر، خاورسنگري ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اين كه كل هزينه صرف شده براي ايمني و بهداشت صنعتي مبلغ قابل توجهي است، بیان داشت: دو دستگاه خودروي جديد پودرپاش تا اواخر آبان امسال به تجهيزات آتش نشاني شركت افزود مي شود و با در اختيار داشتن پنج دستگاه خودروي فوماتيك، چهاردستگاه خودروي آب و كف، يك دستگاه خودروي بالابر، يك دستگاه خودروي امداد و نجات و همچنين تجهيزات و سامانه هاي متنوع امداد و اطفاء حريق و مقابله با وضعيت هاي اضطراري در واحدهاي عملياتي، پالايشگاه در وضعيت قابل اطميناني براي مقابله با حوادث قرار دارد.

وي با بيان اهميت آموزش و آمادگي نيروهاي انساني گفت: در نيمه نخست امسال در شركت پالايش نفت بندرعباس 29 هزار و 16 نفر ساعت آموزشهاي ايمني به كاركنان ارائه شد كه از اين ميزان هزار و 320 نفر ساعت آموزشهاي اختصاصي نيروهاي آتش نشاني و ايمني شركت است.

رئيس ايمني، بهداشت و محيط زيست شركت پالايش نفت بندرعباس تصريح كرد: براي آمادگي عملياتي كاركنان اتش نشاني بمنظور مقابله با حوادث و شرايط اضطراري ماهانه دو تمرين برنامه ريزي شده اطفاء و امداد براي هر شيفت آتش نشاني برنامه ريزي و اجرا مي شود همچنين براي بهبود امكانات ورزشي و آمادگي جسمي كاركنان، امكانات ورزشي در ايستگاه آتش نشاني فراهم شده و طرح ايجاد سالن ورزشي نيز در حال بررسي و اجرا است.

خاورسنگري با بيان اهميت و نقش ايمني در صنعت افزود: در صنعت نفت بويژه شركتهاي پالايشي اين عقيده وجود دارد كه هر نوع هزينه در زمينه فرهنگ سازي ايمني، بيش از آنكه هزينه باشد سرمايه گذاري سودآوري است كه علاوه بر حفظ سلامت انسانها و سرمايه هاي ملي، شرايط را براي زيست توام با رفاه نسل هاي آينده مهيا مي سازد.

وي تصريح كرد: ايمني در پالايشگاه به معناي پيشگيري از حوادث انساني، صيانت از تجهيزات، دارايي ها، محيط زيست و سلامت كاركنان و جامعه است.

رئيس ايمني، بهداشت و محيط زيست شركت پالايش نفت بندرعباس، دريافت تنديس و گواهينامه جايزه جهاني سبز از انجمن مديريت سبز فرانسه در ابتداي سال 1393 به دليل رعايت الزامات محيط زيست و تعهد به مسئوليت اجتماعي و كسب مقام اول بهداشت صنعتي در ميان شركت هاي پالايشي كشور به منظور رعايت قوانين ايمني را از افتخارات پالايشگاه بندرعباس در نيمه نخست امسال عنوان كرد و افزود: در حوزه محيط زيست نيز شركت پالايش نفت بندرعباس به دليل برنامه هاي موفق زيست محيطي از سوي سازمان حفاظت محيط زيست استان هرمزگان براي خارج شدن از فهرست صنايع آلاينده به سازمان حفاظت محيط زيست كشور پيشنهاد شده است.

خاورسنگري برگزاري دوره هاي آموزشي و سمينارهاي مرتبط با ايمني براي توسعه فرهنگ ايمني مبتني بر رفتار، متمركز كردن مديريت نيروهاي ايمني پيمانكار در اداره ايمني براي استفاده مؤثر از اين كارشناسان در اشاعه فرهنگ ايمني ، پايش عملكرد و اجراي رزمايشهاي ايمني و آتشنشاني براي آمادگي و واكنش درشرايط اضطراري را از برنامه هاي مهم شركت در رابطه با ايمني تا پايان سال بيان كرد.

وي با بيان اين كه در يك سال گذشته هيچگونه حادثه ناتوان كننده و وقوع آتش سوزي در پالايشگاه نفت بندرعباس رخ نداده است گفت: با توجه به اعتقاد راسخ مديريت شركت به مقوله ايمني، دانش و تعهد كليه كاركنان و همچنين ظرفيت هاي بالقوه زيرساخت و نيروي انساني و با توجه به عملكرد گذشته و جهت گيري آينده، شركت پالايش نفت بندرعباس از جايگاه بالا و مناسبي در ميان شركت هاي پالايشي و صنايع مشابه برخوردار است.

شركت پالايش نفت بندرعباس با ظرفيت پالايش روزانه 350 هزار بشكه نفت خام و ميعانات گازي سومين پالايشگاه نفت كشور به لحاظ ظرفيت پالايشي پس از آبادان و اصفهان است و در طراحي آن با بهره گيري از پيشرفته ترين فناوري هاي روز، مواردي همچون رعايت اصول ايمني، پيشگيري از آلودگي زيست محيطي، تقليل اتلاف انرژي و انعطاف پذيري عملياتي در نظر گرفته شده است.