زنگ جشن عاطفه ها در 2300 مدرسه لرستان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ جشن عاطفه ها ظهر چهار شنبه در مدرسه شهید مراد داودی مرکز استان لرستان با حضور فرماندار خرم آباد، مدیر کل کمیته امداد خمینی(ره) استان لرستان، مدیر کل آموزش و پرورش لرستان و ... نواخته شد.

در این مراسم حبیب الله خجسته پور ضمن تبريك فرارسيدن روز كودك به آينده سازان ايران اسلامي خطاب معلمان و مسئولان گفت: اگر دست نوازشگر و با محبت مدير و يا معلمي بر سر كودكي كشيده شود به مراتب تأثير و اهميت بيشتري نسبت به هداياي نقدي دارد چه اينكه كودكان و به خصوص ايتام در اين سنين بيش از حمايت مادي به حمايت معنوي نياز دارند.

وي افزود: مهرباني و عاطفه نبايد در ماديات خلاصه شود و بايد از خداوند بخواهيم به ما توفيق دهد ضمن حمايت مالي از این کودکان حمايت عاطفي خود را از آنها دريغ نكنيم.

فرماندار خرم آباد ابراز اميدواري كرد كه با وجود اينكه مهر ماه به نيمه خود رسيده است اما مهر مردم و مسئولان براي فرزندان محروم استان همچنان ادامه داشته باشد.

گودرز كريمي فر مدیر كل آموزش و پرورش استان لرستان نيز در ادامه این مراسم را يك جشن ديني و ملي براي دلهاي با صفاي ملت ايران و فرصتي مناسب براي تقويت اعتقادات و كمك به دانش آموزان بي بضاعت دانست و گفت: ما به عنوان اولياي دانش آموزان بايد تشويق كننده دانش آموزان و فرزاندان خود در راستای حمايت از هموطنان نيازمند خود باشيم.

وي انسان را موجودي خلق كننده و نه زاييده شرايط خواند و عنوان كرد: اميدواريم در جشن عاطفه هاي امروز نيكوكاران هم استاني همچون قبل حماسه اي به نام احسان و عاطفه خلق كنند.

مديركل آموزش و پرورش استان لرستان در ادامه سخنان خود احسان را زيبنده اخلاق آدمي دانست و تصريح كرد: در مكتب حضرت علي (ع) آرامش دوستان و هم نوع ها بر آرامش خود شخص ترجيح داده شده و لذا ما بايد به عنوان پيروان اين مكتب آرامش خود را با هم نوع های خود تقسيم کنیم.

وي همچنين با بيان اينكه آموزش و پرورش افتخار دارد كه در دو هزار و 300 مدرسه ابتدایی در استان جشن عاطفه ها را برپا كند بيان داشت: امروز 19 هزار دانش آموز بي بضاعت در چهار هزار و 200 مدرسه آموزش و پرورش استان چشم به ياري دستان با سخاوت مردم فهيم اين استان دوخته اند.