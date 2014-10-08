به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرحسینی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین جشن شکوفه‌ها در دبستان شایستگان ناحیه دو کرمان گفت: کمک به دانش آموزان نیازمند می تواند در شکل گیری آینده ای روشن برای آنها تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی گفت: در دین مبین اسلام کمک به هم نوع بسیار سفارش شده است و در واقع به نوعی یک وظیفه اخلاقی به شمار می‌رود.

این مسئول از شناسایی سه هزار دانش آموز نیازمند در سال تحصیلی جدید خبر و ادامه داد: برای این دانش آموزان لباس فرم تهیه شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان ادامه داد: در نظر داریم طی سال جاری دانش آموزان بی بضاعت را که تاکنون مشرف به مشهد مقدس نشده اند را راهی این سفر زیارتی کنیم.

وی با اشاره به تاثیرات معنوی این سفر بر دانش آموزان تصریح کرد: برای این منظور اعتباری برابر 30 میلیون تومان نیاز است.

این مسئول اذعان داشت: همچنین در سال تحصیلی جاری 10 میلیون تومان برای صبحانه دانش آموزان این ناحیه صرف شده است.

وی اذعان داشت: افراد باید از سنین پایین با فرهنگ کمک به هم نوع آشنایی پیدا کنند و برگزاری این جشن در مدارس می تواند در این مهم بسیار تاثیرگذار باشد.