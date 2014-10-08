به گزارش خبرنگار مهر، معاون پ‍ژوهش و فناوری جهاددانشگاهی كشور بعدازظهر چهارشنبه و در دومین جلسه از نشست معاونین پژوهشی و فناوری واحدهای جهاددانشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در حال حاضر 700 طرح كارفرمایی و 350 طرح داخلی در دست اجرا داریم ‌كه تامین هزینه های آن به عهده واحدهای جهاد دانشگاهی است و تنها 25 درصد از هزینه ها را دولت تامین می كند.

امین اسماعیلی اضافه كرد: تحقیقات جهاددانشگاهی عمدتا كاربردی هستند؛ منتهی طرح‌های داخلی با هدف ظرفیت سازی صورت می‌گیرد چرا كه هر طرحی برای اجرایی شدن نیاز به زیرساختارهایی دارد كه بتواند وارد بازار شود.

اسماعیلی در ارتباط با جایگاه تحقیقاتی كه توسط واحد های جهاد دانشگاهی انجام می‌گیرد، تحقیقات عمدتا بر اساس نیازهای جدی جامعه و معطوف به عمل و نتیجه به كار برده می شود،‌ و تلاش می شود نتایج این تحقیقات و بخشی از پژوهش‌هایی كه امكان تولید فناوری و ثروت را دارا هستند به شكل های متفاوت مورد بهره برداری قرار گیرند.

معاون پ‍ژوهش و فناوری كشور افزود: از میان 10 هزار پروژه ای كه در این 30 سال واحد های جهاد دانشگاهی انجام داده اند دو سوم آنها دارای كارفرمای مشخص بوده است، پروژه های كارفرمایی با هدف و حل مسئله مشخصی سفارش داده می شوند كه بخش قابل توجهی از این تحقیقات منجر به رفع مسئله یا معضل مطرح شده می شوند.

اسماعیلی ادامه داد: تحقیقات جهاددانشگاهی تاكنون در پنج گروه رسمی كشور به ترتیب حوزه پزشكی، فنی و مهندسی، علوم پایه و كشاورزی، علوم انسانی و اجتماعی به تناسب رشته انجام شده است.

وی در ارتباط با تامین هزینه‌های جهاد دانشگاهی تصریح كرد: تامین هزینه‌ها و درآمدهای اختصاصی جهاددانشگاهی عمدتا از حوزه پژوهش‌های فناوری و آموزشی است، متاسفانه جهاددانشگاهی تاكنون نتوانسته در حوزه فرهنگ و اشتغال به درآمدزایی و تامین اعتبار برسد.

معاون پ‍ژوهش و فناوری كشور در ادامه به روند مستمر پروژه یابی در واحد های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی اشاره كرد و گفت: در حال حاضر جهاددانشگاهی كشور به طور مستمر دنبال پروژه یابی است تا آنها را به واحدهای مربوطه ارجاع می شود كه در 42 واحد جهاددانشگاهی، 25 پژوهشكده، 3 پژوهشگاه، 130 گروه پژوهشی و 100 مركز خدماتی ساماندهی می شود.

وی در ارتباط با دستاوردهای جهاد دانشگاهی مشهد از اقدام اخیر پژوهشكده بیوتكنولوژیك صنعتی نام برد و افزود: یكیاز اقدامات خوبی كه در پژوهشكده بیوتكنولوژیك صنعتی جهاددانشگاهی مشهد انجام شده است،‌ تحقیق، طراحی و تولید رنگ مواد خوراكی به صورت ارگانیك می باشد، تولید مواد خوراكی در حال حاضر در بخش پایلوت قرار دارد و امیدواریم تا ماه های آینده بتوانیم شاهد تولید انبوه آن در بازارهای كشور باشیم.