به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیرحسینی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین جشن عاطفه ها گفت: 113 پایگاه جشن عاطفه‌ها در رفسنجان کمکهای مردم نوعدوست این شهر را جمع آوری می کنند.

وی ادامه داد:‌ از 16 تا 18 مهر ماه پایگاه‌های کمیته امداد امام خمینی در سطح مدارس، میدان‌های اصلی شهر، مساجد و محل برپایی نماز جمعه شهر کمک‌های مردمی را برای جشن عاطفه‌ها جمع‌آوری می‌کنند.

این مسئول تصریح کرد: هدایایی که از سوی دانش‌آموزان در مدارس جمع‌آوری می‌شود برای دانش‌آموزان نیازمند همان مدرسه که توسط مدیر مدرسه شناخته شده‌اند، صرف می‌شود.

به گفته وی هزار و 500 دانش‌آموز و دانشجو زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی رفسنجان هستند که کمک هزینه تحصیلی، لباس، کتاب و سایر لوازم مورد نیاز آن‌ها از سوی این نهاد تامین می‌شود.

امام جمعه موقت رفسنجان نیز در ادامه این آیین جشن عاطفه ها، نیکوکاری و احسان را کلمه زیبایی عنوان کرد و گفت: اگر انسان به مرحله ای برسد و دست مستمندی را بگیرد، نوعی جهاد به حساب می آید و اگر در عملیات جهادی پیروز گشت جشن می گیرد.

حجت الاسلام سید محمود حسینی اظهار داشت: با توجه به وجود افراد آسیب پذیر، تورم و گرانی هرکس به اندازه توانایی خود در این امر خیر سهیم شود. سازمان دانش آموزی، بسیج مستضعفین، صدا و سیما و آموزش و پرورش دست به هم داده اند و اکنون نوبت خیرین است که به اندازه توانایی خود در این امر مهم مشارکت کنند.

وی با اشاره به ویژگی امیرالمؤمنین (ع) گفت: گاهی اوقات فرد یتیم نیاز به تأمین مالی ندارد و احتیاج به محبت و عاطفه دارد که حضرت علی (ع) از این ویژگی برخوردار بودند.

حجت الاسلام حسینی خطاب به مسئولین گفت: همه باید افتخار کنیم که خدمتگذار مردم بخصوص قشر آسیب دیده هستیم و با مشارکت و همکاری، کاری علی گونه انجام دهیم تا در کشور انسانی از بی غذایی سر بر بالین نگذارد.

وی تصریح کرد: امیرالمؤمنین (ع) عدالت را برتر از سخاوت دانستند، به این دلیل که در عدالت به حق دیگران تجاوز نمی شود و امور در محور یک شخص نیست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان یادآور شد: امام صادق (ع) در سخنی فرمودند بهشتیان دارای چهار نشانه شامل روی گشاده، زبان نرم، سعه صدر و دست کمک دهنده هستند.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه در مرحله اول عدالت اجتماعی را برقرار سازیم و نگذاریم حقوق افراد پایمال شود، ابراز داشت: با مطرح کردن جشن عاطفه ها حلقه واسطه برای کمک به نیازمندان واقعی باشیم.

وی با تبریک عید ولایت، گفت: عید غدیر اساس اسلام و تکمیل کننده دین است و با پررنگ کردن این عید در زندگی، با مشارکت یکدیگر جشن عاطفه ها را بدون شعار در عمل انجام دهیم.