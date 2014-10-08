ضرورت احیاء دوباره فرصت های مطالعاتی برای شکوفایی تحقیقات در کشور/ امکانات برای جذب نخبگان نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک زاده که در راس هیئتی برای بازدید از مراکز بهداشت و درمان شاهرود به این شهرستان سفر کرده است بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن بیان این مطلب که کمبود بودجه در واحد تحقیقات بزرگترین معضل پیش روی این واحد است، افزود:

وی با ابراز تاسف از اینکه فقط 2.5 درصد بودجه بخش تحقیقات و توسعه علم و فناوری سال 1393 تخصیص یافته است گفت: آنچه تا کنون تحقق یافته تنها 0.4 درصد بوده و این در حالی است که رقبای ما در منطقه مخصوصا کره جنوبی تا سه درصد کل بودجه را روی تحقیقات سرمایه گذاری کرده اند.

همکاری بین المللی دانشگاه ها یکی از راهکارهای پیشرفت و توسعه فناوری و تحقیقات

رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور با یادآوری تحصیل 55 هزار دانشجوی PHD در کشور، امکانات برای جذب نخبگان را نامناسب خواند و افزود: متاسفانه زیر ساخت های مناسب برای جذب یک تا دو درصد نخبه کلیدی در کشور را نداریم و هنوز نتوانستیم بستری برای جذب این افراد فراهم کنیم و به راحتی آن ها را از دست می دهیم تا برای کشورهای بیگانه تولید ثروت داشته باشند.

ملک زاده، همکاری های بین المللی دانشگاه ها را یکی دیگر از راهکارهای پیشرفت و توسعه فناوری و تحقیقات در دانشگاه ها معرفی کرد و اذعان داشت: از چهار میلیون دانشمند در حال فعالیت در جهان دو میلیون در حوزه پزشکی هستند و اگر بتوانیم با گسترش روابط بین الملل دانشگاه ها با این افراد در ارتباط قرار بگیریم مسلما در حوزه پژوهش و تحقیقات می توانیم رشد چشمگیری داشته باشیم.

وی به فعالیت های بخش دارویی کشور نیز اشاره و خاطر نشان کرد: کشور ما هم اکنون در زمینه شبیه سازی دارو با همان کیفیت خارجی و قیمت ارزان تر در حال فعالیت های رو به رشدی است و توانسته دستاوردهای خوبی برای مردم و جامعه پزشکی به همراه داشته باشد.

اجرای طرح دوم مطالعات کوهورت چشم در شاهرود برای اولین بار در کشور

معاون فناوری و تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور سرمایه گذاری روی دانش شبیه سازی دارو را نیز برای بخش درمان ضروری خواند و تصریح کرد: باید تمام تلاش خود را در تحقیقات بیشتر و سرمایه گذاری و جذب نیرو در این زمینه انجام دهیم تا بتوانیم خدمات قابل قبولی به مردم ارائه کنیم.

ملک زاده همچنین آغاز مرحله دوم طرح مطالعات کوهورت چشم شاهرود را موفقیتی بزرگ در مطالعات چشمی کشور دانست و عنوان کرد: با این کار می توان دستاوردهای علمی با ارزش و کم نظیری را هم برای کشور هم برای جهان به ارمغان آورد.

وی در خاتمه، با بیان این مطلب که دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاهی جوان و با قابلیت رشد بالا است ابراز داشت: امیدواریم در سال آینده با رفع مشکلات سرمایه گذاری و بودجه ای و مشکلات مالی و با انجام مطالعات پیشگیرانه از بیمارهای مزمن و افزایش عمر مفید در جمعیت کشور، مرتفع شود تا بتوانیم جوابگوی بیماریهای پیشرفته و مزمن باشیم و هزینه های بالای درمان را به کمترین میزان تقلیل دهیم.