سمن ها موثرین مولفه در جوامع توسعه یافته هستند/ طرح جامع سمن ها در همدان تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری فر بعدازظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد حوزه آسیب های اجتماعی (اعتیاد) استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر 51 سمن در این استان فعال است و سه سمن دیگر نیز در حال اخذ مجوز هستند افزود: سمن ها باید از لحاظ کمی و کیفی و فعالیتی توسعه یابند و آنگونه که شایسته و شان اجتماعی سمن هاست در اداره امور جامعه نقش ایفا کنند.

وی با تاکید براینکه یکی از شاخصه های توسعه هر کشور میزان مشارکت اجتماعی آن کشور است اظهار داشت: سمن ها یا NGO ها میزان مشارکت مردم را در هرجامعه ای مشخص و تعیین می کنند.

نادری فر با بیان اینکه نقش سمن ها و مشارکت های اجتماعی را در عرصه اجتماع نمی توان نادیده گرفت، گفت: نادیده گرقتن این موضوع به این معناست که ما نمی خواهیم سازمان های مردم نهاد در جامعه حضور داشته باشند و باین با اصول نظام جمهوری اسلامی ایران مغایر است .

وی با اشاره به اینکه NGO ها حلقه واسط دولت و ملت هستند ادامه داد: تا زمانی که این حلقه واسطه بین مردم و دولت ایجاد نشود نه مردم به خواسته های خود میرسند و نه دولت می تواند موفق عمل کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در بسیاری از دولت ها به جای مفهوم حکومت به سمت و سوی حاکمیت و حکمرانی حرکت می کنند یادآور شد: وقتی که حکومت به سمت حاکمیت و حکمرانی حرکت می کند به این معناست که دولت به عنوان برشگر اجتماعی ، انتفاعی نیست بلکه مشارکت بخش خصوصی و مدنی نیز در سیاست گذاری های جامعه موثر است و آنها مولفه های پیشرفت در جامعه به شمار می رود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان در ادامه با اشاره به اینکه یکی از شعارهای دولت تدبیرو امید تقویت سمن ها بوده و در این زمینه فضایی را ایجاد کرده است گفت: در همین راستا سمن ها توانسته اند از سایه بیرون بیایند وبه فعالیت های اجتماعی خود بپردازند و استان همدان هم براساس سیاست های دولت تدبیر و امید حرکت می کند.

نادری فر با تاکید براینکه طرح جامع سمن ها در استان همدان تدوین شده است و در حوزه های مختلف برش های شهرستانی انجام شده است و همچنین با بیان اینکه اتاق های فکری برای سازماندهی سمن ها در حوزه های مختلف ایجاد شده است افزود: تا کنون 8 اتاق فکر تاسیس شده که یکی از این اتاق ها ، اتاق فکر سمن های حوزه های آسیب است که به تاکید معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان هر ماه جلسات هئیت نظارت استان تشکیل می شود .

وی یادآور شد : افرادی که در خواست تاسیس سمن ها را دارند پرونده های آنها در کمترین زمان بررسی و پروانه فعالیت ها صادر می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: مهمترین راه اجتماعی کردن این موضوع سمن های حوزه اسیب های اجتماعی هستند چرا که سمن هایی که در این حوزه فعالیت می کنند از انگیزه بالایی برخوردارهستند و طرح های مختلفی را تهیه می کنند لذا امیدواریم با همکاری مسئولان بتوانیم این طرح ها را به مرحله اجرا برسانیم و برخی از آسیب های اجتماعی را کاهش دهیم .

مدیرکل امور اجتماعی استاندری همدان با تاکید براینکه هر جایی که کارها به مردم واگذار شده است و مشارکت مردم بوده نتیجه مطلوبی را گرفته ایم افزود: بخشی از مشارکت مردم مستلزم این است که برنامه هایی را تدوین و در اختیار مردم قرار دهیم .

نادری فر ادامه داد: خیلی از افراد تمایل دارند که در امر اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدرحضور یابند اما واقعیت امر این است که طرح جامعی برای این کار در لایه ها و سطوح مختلف کشور یا وجود ندارد یا من خبر ندارم لذا مردم منتظر هستند که بدانند که دولت چه انتظاری از انها دارد و در چه بخش هایی می توانند فعالیت کنند.

وی در پایان یادآور شد: دولت در 3 سطح مختلف عمومی ، گروه های در معرض خطر و گروه های آسیب دیده نیاز به کمک مردم دارد.

دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان هم در این جلسه با بیان اینکه اعتبرات مختصری جهت حوزه آسیب ودرمان ، فرهنگی و پیشگیری اعلام شده است لذا در حوزه فرهنگی و پیشگیری 2 دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی و سازمان ورزش و جوانان استان همدان مجوز فعالیت به سمن ها اعطا شده است .

عبدالحسین مرادی با اشاره به تدابیر ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در تئزیع اعتبارات باید یک سطح بندی را در حجم فعالیت ها انجام داد تا شاهد رقابت سالم در بخش سازمان های مردم نهاد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه تشکل های در حوزه مبارزه با مواد مخدر کار باارزشی را انجام می دهند اظهار داشت : دستگاه هایی که به تشکل ها مجوز فعالیت می دهند باید در 3 سطح از آنها گزارش بگیرند و با ما تحویل دهند تا اعتبارات لازم به آنها تخصیص داده شوند.