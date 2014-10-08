همنشینی سلیقه های مختلف در گذرهنر شیراز/ داشته های فراموش شده زنده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شاید کمتر کسی از دوستداران فرهنگ و هنر تجسم می کرد که روزی در یکی از خیابانهای شیراز که چند سال بحث ممنوعیت تردد خودرو در آن مطرح بود بتوان هنر هنرمندان فارس را تماشا کرد.

اما این مهم با راه اندازی گذر هنر در خیابان حافظیه ممکن شد تا طی 10 شب از عید قربان تا یادروز حافظ و عید غدیر خم مردم شیراز شاهد فعالیت هنرمندانی باشند که در زمان عادی کمتر کسی به سراغ آنها می رود.

مجسمه سازی، آموزش تئاتر و مجری گری، نقاشی، خوشنویسی، موسیقی، صنایع دستی و... از جمله هنرهایی است که در این خیابان به طور زنده و در مقابل چشمان رهگذران اجرایی می شود.

اما زمانیکه وارد گذر هنر می شویم اولین نکته ای که جلب توجه می کند محلی برای کودکان و نوجوانان طراحی شده که در آن بازی های رایانه ای تولید داخل در آن ارائه می شود و مشتاقان دقایقی از وقت خود را به بازی در فضای آزاد اختصاص می دهند.

سمت چپ خیابان حافظیه نیز به نمایش هنر عکاسان اختصاص داده شده که بخشی از آنها عکاسان خبری استان و برخی دیگر عکاسان مستند، هنر خود را ارائه کرده اند.

گذر از هنر عکاسان شما را به دیدن هنر دستان انسان بر سنگ می برد که در سمت چپ گذر قرار دارد و هنرمندان مجسمه ساز نمایی زیبا از بزرگان ادب و هنر فارسی را به نمایش گذاشتند.

پس از این، بازدید کنندگان وارد فضای موسیقی نونهالان و نوجوانان می شوند که جمعیت را برای چند دقیقه از تردد متوقف می کند و در سمت راست خیابان نیز تئاتر خیابانی در حال اجرا است.

غرفه های عرضه تولیدات فرهنگی و مذهبی نیز تماشاگران خاص خود را جلب می کند به گونه ای که در این گذر تمامی سلیقه ها در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

تا به امشب موسیقی زنده ندیده بودیم

اما ساعت حدود 19 گذر هنر شاهد جمعیت بیشتری می شود که در این میان یک خانواده چهار نفری در مقابل محل اجرای موسیقی زنده بیش از دیگران شوق داشتند که پدر این خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: خرید بلیط کنسرت برای من که حقوق ماهیانه حدود 500 هزار تومان دارم خیلی سنگین است به همین دلیل تا به امروز اجرای موسیقی زنده را ندیده بودیم.

کاظم زراعتی فرد تصریح کرد: حضور در یک کنسرت با هزینه های جانبی برای چهار نفر حدود 200 هزار تومان می شود اما با راه اندازی این گذر ما نیز که توان مالی بالایی نداریم می توانیم در این شادی شریک شویم.

وی تاکید کرد: برای من موسیقی پاپ، کلاسیک، سنتی و ...تفاوتی ندارد آنچه که برای من مهم است شادی و امنیت خانواده است که در این محل احساس می کنم.

این پدر خانواده یادآور شد: زمانیکه مردم را در کنار هم شاد و خوشحال مشاهده می کنیم نشان از وجود مسئولین با برنامه و مدیر است.

در انتظار هنرمندان مذهبی هستیم

در گوشه ای دیگر از این گذر خانواده ای مشغول دیدن اجرای تئاتر خیابانی هستند که جوان این خانواده سه نفر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: فضای جالبی برای اولین بار در شیراز ایجاد شده که البته جای کار و نظارت بیشتری دارد.

"مجتبی - ح" افزود: غرفه محصولات فرهنگی و مذهبی نیز باید در کنار خیابان قرار می گرفت تا بازدید کنندگان بیشتری داشته باشد.

وی تاکید کرد: از اینکه شاهد هنرنمایی نوجوانان و جوانان شیراز باشیم جای خوشحالی است اما به اعتقاد من بهتر بود که هنرهای مذهبی نیز بیشتر در دید عموم قرار می گرفت.

وی یادآور شد: به گفته مسئولین ارشاد طی چند روز آینده هنر های مذهبی و آئینی در این خیابان راه اندازی خواهد شد که در انتظار این حرکت جدید نیز هستیم.

هنرهای فراموش شده را مشاهده کردم

اما در پشت دیوار ورزشگاه حافظیه شیراز پیر مردی بر روی صندلی نشسته و با دقت به نقاشان و خطاطان در حال کار نگاه و هر از چند گاهی نیز بر اساس تجربه مطلبی را به جوانان گوشزد می کند که در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: 53 سال است خطاطی می کنم اما از اینکه در کنار خیابان شاهد هنر جوانان هستیم جای خوشحالی است.

غلامرضا پیرزاد افزود: فکر می کردم که هنرهایی مثل خطاطی در میان جوانان دیگر جایی ندارد اما امشب که کار دختران و پسران جوان را مشاهده کردم جای خوشحالی است.

وی تاکید کرد: در این گذر هنرهایی که مربوط به قدیم است را دوباره احیا شده دیدم که امیدوارم ادامه داشته باشد.

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گزارش: هادی فتحی