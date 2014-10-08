ری میزبان نخستین جشنواره حرکت کشوری دانشگاه پیام نور می شود

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمامی انجمن های دانشگاه در این جشنواره حضوردارند و بیشتر در محور های نشریه، وبلاگ ، امور ترویجی و استاد مشاور فعالیت های خود را ارائه می دهند.

وی افزود: برگزاری این جشنواره که با هدف ارتقای سطح علمی انجمن های دانشجویی و رقابت سازنده بین آنهاست، روزهای 19 و 20 مهر ماه در سازمان مرکزی داشنگاه پیام نور واقع در شهرک شهید محلاتی برگزار خواهد شد.

علیزاده اعلام کرد: توسعه اموری نظیر کتابخانه دیجیتال، خرید اشتراک پایگاه های علمی، ارتباط با مراکز و پارک های علم و فناوری، تجهیز مراکز دانشگاهی به امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی، افزایش پهنای باند اینترنت، افزایش ساعات کار مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی و اعطای بورس و فرصت مطالعاتی به محققان برتر، از حمایت های این دانشگاه از فعالیت های علمی انجمن های دانشجوی و هیئت های علمی است که در این جشنواره شاهد نتایج حاصل شده خواهیم بود.

دبیر جشنواره کشوری حرکت دانشگاه پیام نور یادآور شد: برگزیدگان جشنواره علاوه بر دریافت جوایز خود، از حمایت های ویژه این دانشگاه برخوردار می شوند.

