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۱۶ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۵۹

روسیه: اهداف آمریکا در سوریه زیر سوال است

روسیه: اهداف آمریکا در سوریه زیر سوال است

روسیه با انتقاد از عملکرد آمریکا در سوریه اهداف واشنگتن از مقابله با داعش دراین کشور را زیر سوال دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، روسیه سیاست های ضد و نقیض آمریکا در خاورمیانه را مورد انتقاد قرار داد.

میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ولادیمیر پوتین در امور خاورمیانه، از رفتار دوگانه آمریکا و متحدانش در مقایله با داعش در عراق و سوریه انتقاد کرد و گفت: در عراق ائتلاف غرب به رهبری آمریکا و برخی کشورهای عربی از تلاش های دولت مرکزی برای مبارزه با تروریسم حمایت می کند، اما در سوریه آنها از مخالفان دولت حمایت نظامی و مالی می کنند و پایگاه های آموزشی برای اهداف آنها ایجاد کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: چنین رفتاری از سوی آنها اهداف واقعی ائتلاف ضد داعش را زیر سوال می برد.
 

کد مطلب 2385909

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