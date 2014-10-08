روسیه: اهداف آمریکا در سوریه زیر سوال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، روسیه سیاست های ضد و نقیض آمریکا در خاورمیانه را مورد انتقاد قرار داد.

میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ولادیمیر پوتین در امور خاورمیانه، از رفتار دوگانه آمریکا و متحدانش در مقایله با داعش در عراق و سوریه انتقاد کرد و گفت: در عراق ائتلاف غرب به رهبری آمریکا و برخی کشورهای عربی از تلاش های دولت مرکزی برای مبارزه با تروریسم حمایت می کند، اما در سوریه آنها از مخالفان دولت حمایت نظامی و مالی می کنند و پایگاه های آموزشی برای اهداف آنها ایجاد کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: چنین رفتاری از سوی آنها اهداف واقعی ائتلاف ضد داعش را زیر سوال می برد.

