نشر مسائل خصوصی حرام است/ خطوط قرمز رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی عصر چهارشنبه در دیدار مدیران مرکز ملی اسناد انقلاب اسلامی اظهار داشت: فعالیت در این مرکز در حقیقت یک کار کلیدی است که برکات زیادی برای کشور در بردارد.



وی افزود: زنده بودن هر قوم و ملتی بسته به آثارش است؛ به خصوص نسل‌هایی که بعدها می‌آیند و در زمان انقلاب نبودند و اوضاع انقلاب را ندیدند نیاز مبرمی به بررسی آثار دارند تا بفهمند که در این کشور چه خبربوده و متوجه شوند این انقلاب ارزان به دست نیامده است.

این مرجع تقلید تصریح کرد: نسل های بعدی باید متوجه شوند که این کشور چه خطراتی را پشت سر گذاشته است، چیزی که انسان ارزان به دست می آورد را ارزان از دست می دهد، ولی چیزی را که به خون دل بدست می آورد ارزان از کف نمی دهد.

خطوط قرمز را رعایت کنید

وی گفت: اسناد و مدارک انقلاب دارای یک سری خطوط قرمز است؛ یک سری مسائل خصوصی اشخاص بسیار مهم است و برخی اوقات نشر آن برای حفظ نظام است، ولی برخی اوقات نشر آنها ضرورتی ندارد و نشر مسائل خصوصی می شود که حرام است.

آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: مسائل دیگری مرتبط با طاغوتیان است که از جمله روابط جنسی کثیف آنها نقل می شود که بعضاً ضرورتی ندارد که این مسائل هم نشر داده شود.

بسیاری از اسناد ساواک بی اعتبار است

وی افزود: بسیاری از اسناد ساواک هم بی اعتبار است و نمی‌توان روی آنها هم اعتماد کرد؛ در حمله به مرکز ساواک شیراز سندی از من بود که دیدم برخی چیزهایی که نوشته بود علیه من ولو این که به نفع من بود، ولی کاملا دروغ بود.

استاد برجسته حوزه خاطرنشان کرد: نباید هرآنچه در اسناد ساواک آمده به عنوان یک سند قطعی حساب شود. گاهی در برخی نوشته‌ها مطالبی را آورده‌اند در حالی که آنها تقوایی نداشتند و گاهی برای تبرئه خود این مسائل را می نوشتند.

وی افزود: نکته دیگر آنکه تحلیلگرانی که این مسائل را تحلیل می‌کنند، باید در کارهای مهم و اسناد مهم با دوری از تک محوری به کارهای جمعی روی بیاورند؛ تحلیلگران باید تحلیلگران شورایی باشند تا تحلیل ها به واقعیت نزدیک تر باشد.

امروز خبررسانی حرف اول را می‌زند

آیت الله مکارم خاطرنشان کرد: نتایج فعالیت‌های این مرکز باید خبررسانی شود و باید نتایج این تحقیقات به طور گسترده به مردم منتقل شود؛ در دنیای امروز خبررسانی گاهی حرف اول را می زند که باید خبررسانی کرد زیرا ممکن است گاهی با اطلاع از این مرکز سئوالاتی از سوی مردم مطرح شود که باید به آنها جواب داد.

وی با بیان این که باید یک مرکز قوی در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی باشد که جواب مردم را بدهد گفت: مرحوم فلسفی پس از ماجرای انجمن های ایالتی و ولایتی به قم آمدند که نزدیک انتخابات مجلس چهاردهم بود که ایشان گفتند که با این مراجع تماسی بگیرید که آیا من درباره انتخابات سخن بگویم یا خیر و اگر بگویم در چه حوزه ای؛ و اگر صحبت کنم در چه حد صحبت کنم؛ به همین دلیل است که موضع گیری ها در خصوص موارد مختلف درجاتی دارد که باید این منابع وجود داشته باشد.

تدوین 50 هزار عنوان کتاب در مورد انقلاب

به گزارش مرکز خبر حوزه، مدیر مرکز اسناد و مدارک انقلاب اسلامی نیز در این دیدار با بیان اینکه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در زمان حضرت امام (ره) با فرمان ایشان تاسیس شد، افزود: کارهای اساسی در این مرکز انجام می‌شود که از آن جمله می توان به جمع آوری منابع تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد.

حجت الاسلام روح الله حسینیان تصریح کرد: از جمله منابعی که این مرکز ارائه می کند مجموعه ای از خاطرات کسانی است که در انقلاب حضور داشتند که 13هزار و 500 ساعت خاطره از افراد فعال در انقلاب جمع آوری شده است.

وی گفت: منابع اسنادی شامل اسنادی است که علما از بدو آغاز حرکت انقلاب ایجاد کردند و یا اسناد ساواک و عکس هایی است که شخصیت ها و حوادث و... را روایت می کند؛ تاکنون 4 میلیون سند و 33 هزار مجموعه عکس جمع آوری شده است.

مدیر مرکز اسناد و مدارک انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: سازماندهی از دیگر برنامه هایی است که در این سازمان انجام می شود؛ در این طرح سند از ابتدا تا انتها خوانده می شود واژه ها و کلمات محوری جدا می شوند در رایانه قرار گرفته و به پژوهشگران ارائه می شود.

حجت الاسلام حسینیان افزود: از جمله منابع در این عرصه، کتاب است که در این رابطه به منظور ایجاد یک کتابخانه قوی، 50 هزار عنوان کتاب در مورد انقلاب اسلامی تهیه شده است.

وی با اشاره به فعالیت تحلیلی در این مرکز گفت: فعالیت تحلیلی بر روی مدارک و اسناد بر عهده معاونت پژوهشی است که هر سال 60 عنوان از این برنامه ده ساله در اختیار پژهشگران قرار می گیرد که این آثار دارای سه محتوا خواهد بود که از آن جمله می‌توان به اسناد و جمع آوری خاطرات و انتشار آنها اشاره کرد.

مدیر مرکز اسناد انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: تا امروز 930 عنوان از این کتب تحلیلی منتشرشده است و 200 کتاب هم در حال ویراستاری و صفحه بندی است که هر پنج روز یک کتاب در این معاونت منتشر می شود.

وی گفت: مرکز اسناد انقلاب اسلامی یک نهاد غیر انتفاعی است، زیرا امام فرمودند که تاریخ یک موضوع علمی است و نباید در اختیار دولت ها باشد، زیرا ممکن است که سلایق و علایق دولت ها در این منابع سرایت داده شود.