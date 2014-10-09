11 هزار پرونده راکد مربوط به اراضی در دادگستری مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری و در جمع مسئولان مازندران بیان کرد: اجرای احکام این تعداد پرونده موجب ایجاد تحول بزرگ در استان می شود و دستگاه قضا نگران اجرای آن نیست.

وی تصریح کرد: تاکنون در اجرای احکام و دیگر برنامه ها به جز همکاری از استاندار چیز دیگری مشاهده نکردیم.

همچنین نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری با بیان اینکه مازندران نیاز به مهار آبهای سطحی دارد، اظهارداشت: با تامین و مهار آبهای سطحی تمام اراضی کشاورزی استان می توان شرایطی ایجاد کرد که حداقل دوبار کشت انجام شود.

آیت الله علی معلمی با تاکید بر کنار گذاشتن ملاحظات بی مورد، اذعان داشت: مسئولین باید با متخلفان بزرگ در عرصه منابع طبیعی و سواحل دریا برخورد کنند. در شان نظام و کشور نیست که با متخلفان جزء برخورد شود اما با متخلفان درشت هیچ برخوردی صورت نگیرد.

وی بیان کرد: اگر بناست اقدامات از طریق پیمانکار، قرارداد مناقصه و مزایده انجام شود شکستن مقررات و قوانین به سود نظام نیست، مردم زمانی مشکلات را تحمل می کنند که عدالت رعایت و تبعیضی بین آنها نباشد.

معلمی با بیان اینکه زندگی در سایه امامت و ولایت بسیار ارزشمند است و این یک افتخار برای مردم ایران است، افزود: انقلاب اسلامی فرصت بسیار خوبی است برای افرادی که در مسند حکومت قرار دارند.

وی با بیان اینکه سختی های بسیاری در کشور بوده و مردم تمام مشکلات را به جان می خرند، گفت: با توجه به فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی باید مسئولین نظام این موضوع را با توجه به هجمه ها و تحریم های دشمن در دستور کار خود قرار دهند.

همچنین خطیب موقت جمعه مرکز استان با بیان اینکه مازندران یک استان محروم است و زیر برگ های سبز فقر پنهان شده است، گفت: هر سال بیش از 40 هزار ارباب رجوع به دفتر نماینده ولی فقیه مراجعه می کنند که 90 درصد آنها جویای کار هستند و دولت باید برای رفع بیکاری راهکارهایی ارائه دهد.

حجت الاسلام محمد قاسمی به ورود 20 میلیون مسافر به مازندران اشاره کرد و گفت: تنها خروجی ورود مسافر به استان جمع آوری زباله و مشکلات فرهنگی است.

قاسمی با بیان اینکه مشکل زباله، زیرساخت ها و معضل فرهنگی در استان بیداد می کند، اذعان داشت: مسئولین به داد سواحل مازندران، گلستان و گیلان برسند چرا که منابع ملی در حال هرز رفتن است.