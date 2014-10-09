راهیان کرمانشاه در یزد به مصاف تیم فولاد می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور، عصر جمعه در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.

در یکی از این دیدارها، تیم راهیان کرمانشاه مهمان تیم فولاد یزد خواهد بود که در هفته اول مقابل مس رفسنجان متحمل شکست شده و در این دیدار برای کسب نخستین برد خود به میدان خواهد رفت.

تیم راهیان اما اولین دیدار خود را با پیروزی پشت سر گذاشت و توانست تیم پارسه تهران را با یک گل از پیش رو بردارد تا با روحیه ای خوب به یزد برود.

نماینده کرمانشاه در پایان هفته اول با کسب سه امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به پنج تیم اول، در مکان ششم جدول قرار گرفته و بسیار امیدوار است تا با کسب دومین برد متوالی شش امتیازی شود.

گفتنی است دیدار دو تیم از ساعت 15 روز جمعه 18 مهر ماه آغاز می شود.